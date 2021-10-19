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В мире ожидается резкое снижение цен на газ - эксперт

В мире ожидается резкое снижение цен на газ - эксперт

Отопительный сезон 2021−2022 Украина пройдет в нормальном режиме, в следующем году также проблем не должно возникнуть, поскольку в мире ожидается резкое снижение цен на газ.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил эксперт Офиса реформ Кабинета Министров Максим Гардус.

«У нас достаточно большие запасы газа в подземных хранилищах. У нас 18 млрд кубометров газа — это больше, чем было по плану. По плану было всего 17 млрд. И по всем расчетам этого должно хватить. И не нужно забывать: запасы находятся в хранилищах, но ведь газ же продолжают добывать каждый день. Кроме того, у нас есть еще перетоки импорта-экспорта из Восточной Европы, конкретно — Польши и Словении. Поэтому этот сезон мы в целом пройдем нормально», — пояснил эксперт.

На период после окончания отопительного сезона и на следующий год прогнозы тоже положительные, так как в мире резко возрастет добыча газа.

«Должна увеличиться добыча газа как отечественная, так и в мире. В этом году из-за дикого роста цен добыча газа стала гораздо более инвестиционно привлекательной, чем в прошлом году. Вспомните, прошлым летом было всего 2 грн за кубометр. Эта цена хорошая для потребителя, но все производители свернули инвестиции, а когда с февраля до ноября цены выросли в 5 раз, весь этот год копали как не в себя. И госкомпании, и частные компании, и европейские компании, и российские компании. Когда зима пройдет, повысится температура, уменьшится потребление, то и увеличится добыча газа. Поэтому в следующем году такого кризиса не будет», — уверен Гардус.

Он отметил, что нынешний период — «золотая пора для спекулянтов и трейдеров».

По материалам Укринформ
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