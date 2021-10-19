В мире ожидается резкое снижение цен на газ - эксперт

Отопительный сезон 2021−2022 Украина пройдет в нормальном режиме, в следующем году также проблем не должно возникнуть, поскольку в мире ожидается резкое снижение цен на газ.
Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил эксперт Офиса реформ Кабинета Министров Максим Гардус.
«У нас достаточно большие запасы газа в подземных хранилищах. У нас 18 млрд кубометров газа — это больше, чем было по плану. По плану было всего 17 млрд. И по всем расчетам этого должно хватить. И не нужно забывать: запасы находятся в хранилищах, но ведь газ же продолжают добывать каждый день. Кроме того, у нас есть еще перетоки импорта-экспорта из Восточной Европы, конкретно — Польши и Словении. Поэтому этот сезон мы в целом пройдем нормально», — пояснил эксперт.
На период после окончания отопительного сезона и на следующий год прогнозы тоже положительные, так как в мире резко возрастет добыча газа.
«Должна увеличиться добыча газа как отечественная, так и в мире. В этом году из-за дикого роста цен добыча газа стала гораздо более инвестиционно привлекательной, чем в прошлом году. Вспомните, прошлым летом было всего 2 грн за кубометр. Эта цена хорошая для потребителя, но все производители свернули инвестиции, а когда с февраля до ноября цены выросли в 5 раз, весь этот год копали как не в себя. И госкомпании, и частные компании, и европейские компании, и российские компании. Когда зима пройдет, повысится температура, уменьшится потребление, то и увеличится добыча газа. Поэтому в следующем году такого кризиса не будет», — уверен Гардус.
Он отметил, что нынешний период — «золотая пора для спекулянтов и трейдеров».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине монету в 25 копеек продают за сотни долларов (фото)Вчера, 17:42 - 3772 9
В Киеве вводят ограничения «красной» зоны карантина6 ч. назад - 2728 8
Оператор ГТС в этом году получил 5,8 миллиарда гривен чистой прибыли15 ч. назад - 257 5
Заговор на торгах: АМКУ оштрафовал на почти ₴200 миллионов поставщиков продуктов питанияВчера, 19:48 - 493 4
Из-за «Северного потока-2» в Украине взлетят тарифы на распределение газа13 ч. назад - 1287 3
Правила использования кассовых аппаратов изменены8 ч. назад - 5799
В Киеве вводят ограничения «красной» зоны карантина6 ч. назад - 2728 8
В Украине спрогнозировали закрытие банковских отделений: что будет вместо них7 ч. назад - 1822
Новый электротягач Toyota разгоняется до 25 км/чВчера, 23:25 - 1794 1
Сколько получают рабочие специалисты за один заказ (исследование)13 ч. назад - 1675
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)Позавчера, 10:20 - 337
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 693
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3883 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1141 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2975 1