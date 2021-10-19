Компания Panasonic официально представила новые аккумуляторные элементы стандарта 4680, которые будут использоваться на электромобилях Tesla. Они должны быть дешевле и эффективнее существующих тяговых аккумуляторов.
В прошлом году Tesla обнародовала свой план по производству собственной аккумуляторной батареи с новым химическим составом. Автопроизводитель утверждает, что решил некоторые серьезные проблемы, которые мешали отрасли производить более крупные цилиндрические литий-ионные элементы в новом формате под названием 4680.
Tesla в следующем году получит дешевые аккумуляторы с большим запасом хода. Компания Panasonic, старейший партнер Tesla по производству аккумуляторов, предварительно объявила о развертывании линии по производству прототипов новой аккумуляторной батареи. В Panasonic также заявили, что готовы инвестировать в производство новой аккумуляторной батареи Tesla, если тестовое производство окажется успешным.
Емкость нового батарейного элемента в пять раз больше, чем у предыдущих моделей меньшего размера. Если испытания производственных процессов окажутся успешными, то первые Tesla с новыми аккумуляторами появятся на дорогах уже в конце 2022 года.
Напомним, что представлен новый Range Rover. Машина получила электрические двери, топовый мотор BMW и цену от 4 млн гривен.
Ранее стало известно, что китайская компания показала инновационный летающий автомобиль. XPeng представил концептуальный летающий автомобиль HT Aero.
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