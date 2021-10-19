Фейковые счета за коммуналку: как двое украинцев обманывали поляков

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью задержали двух украинцев. Подозреваемые вроде бы требовали деньги у почти 380 тысяч поляков через электронные сервисы. Известно, что ребята посылали на мобильные номера фейковые ссылки на сайты для уплаты небольших сумм долга за коммунальные услуги и другие долги.

Люди переходили на сайт и вводили данные карт. Расследование проводят полицейские из провинциального управления во Вроцлаве по борьбе с интернет-преступностью и киберполиции Главного управления.

Сообщается, что в вымогательстве денег виноваты и другие лица, не только украинцы. Полицейские устанавливают, кто еще причастен к краже данных мобильного банкинга поляков. По словам Войцеха Яблонского из пресс-службы полиции Нижней Силезии, злоумышленники получили логины и пароли для доступа к банковским счетам многих лиц. Предварительно, сумма ущерба — десятки тысяч местной валюты. Во время обысков в квартирах украинцев было изъято 11 мобильных телефонов, роутер, карты для телефонов и деньги.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца. Как сообщал портал «Комментарии», в польском городе Люблин, у входа в общежитие был обнаружен труп 22-летнего студента из Украины. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Причиной смерти парня называют падение с высоты.