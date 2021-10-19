Банки назвали свои преимущества на рынке лизинга перед небанками

За клиента на рынке лизинга конкурируют банки и небанковские учреждения, у которых разные преимущества.

«Для нас лизинг – не отдельный продукт, а часть комплексного предложения для клиента. Мы его встраиваем в нашу секторальную стратегию», – сказала заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу Банка Кредит Днепр Татьяна Поплавская.

«Первое отличие нас как банка от лизинговой компании в том, что мы можем работать как финансовая организация со всем спектром услуг. Клиенту не нужно искать, где ему открыть счет, где ему обслуживать валютный контракт, где ему взять кредит на оборотные средства. Он может закрывать это в банке. Это наше преимущество, которым мы будем точно пользоваться как конкурентным преимуществом перед небанковскими учреждениями», – рассказала Татьяна Поплавская.

Лизинг дополняет линейку продуктов банка. «В продуктовом наборе обязательно должен быть лизинг, потому что он популярный продукт у клиентов. И мы, как банк, который пытается комплексно закрыть потребности клиентов, просто не могли себе позволить, чтобы какая-то часть, важная для клиента, не была в нашей продуктовой линейке и клиент был бы вынужден идти к конкурентам за этой услугой», – подчеркнула Татьяна Поплавская.

По ее словам, в структуре кредитов лизинга автомобилей почти нет, потому что он дороже, учитывая остальные затраты, чем кредит. «Это причина, почему физлица не заинтересованы в лизинге», – отметила она.

«У банка есть собственное фондирование, он не ищет средства, чтобы направить их в лизинг. В отличие от лизинговой компании, которая предоставляет клиенту только одну услугу, банк может предоставить комплексную услугу», – говорит начальник управления финансового лизинга ПУМБ Владимир Руденко.

И хотя лизинг считается дороже кредита, он удобнее для клиента. «В кредите ты получаешь деньги и идешь сам делаешь все процедуры, чтобы получить автомобиль. А в лизинге ты получаешь готовый к использованию актив. То есть за тебя все сделает лизингодатель», – пояснил банкир.

Лизингодатель также договаривается о лучших условиях страхования. «Если кому-то отдельному страховая компания с большой вероятностью может отказать, то банку или компании, у которой 500-1000 застрахованных машин, очень трудно отказать, даже если на это есть основания. И это есть определенная защита для конечного потребителя, для клиента», – сказал Владимир Руденко.

Однако банки проигрывают в скорости предоставления финансирования. «Банк – это большая и немного неповоротливая махина. И это очень мешает скорости. А в лизинге скорость принятия решения – едва ли не самый главный фактор. Небанковское учреждение может очень быстро принять решение, поскольку оно не ограничено таким количеством бюрократических согласований, поэтому может выдать решение за полчаса», – сказал он.