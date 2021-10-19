0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Проверяющие не будут ходить по квартирам: Лазебная о выплате субсидий

Проверяющие не будут ходить по квартирам: Лазебная о выплате субсидий

Даже если человек будет включен в программу субсидий в ноябре или в первой половине декабря, он получит субсидию с начала отопительного сезона.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная рассказала в интервью The Page.

В телеграм-канале Finance_ukr вы найдете ответы на самые популярные вопросы о субсидиях. Подписывайтесь, чтобы знать о соцпособиях больше!

По ее словам, все, кто не сможет самостоятельно оплачивать коммунальные услуги и имеют право на получение субсидий, получат поддержку от государства.

«Независимо от того, когда в конкретном регионе начнется отопительный сезон, субсидии на отопительный период будут рассчитаны и выплачены с 15 октября», — сказала Лазебная.

Читайте также: В Минсоцполитики уверяют, что на субсидии в этом году средств достаточно

Как отметила министр, в соответствии с законодательством, при начислении субсидии сначала производится индивидуальный расчет размера платежа для каждого домохозяйства за коммунальные услуги, но если обобщить, то домохозяйство не должно платить более 15% своего совокупного дохода.

«По статистике прошлого отопительного сезона субсидианты самостоятельно оплачивали за коммуналку в среднем 11% своего дохода, остальные — за счет государства. По итогам прошлого отопительного сезона мы частично скорректировали критерии в сторону повышения адресности и справедливости, стали учитывать, например, факты дорогих покупок или наличие второго жилья. Но каждое обращение за субсидией рассматривается индивидуально», — добавила она.

Также Лазебная объяснила, как происходит проверка получателей субсидий.

«Проверки или верификацию Минфин проводит с 2016 года. Он проверяет субсидиантов в разных госреестрах, и если находит какие-то несоответствия, то просит органы соцзащиты разобраться. Статистика показывает, что существенные расхождения выявляются всего у 7% рекомендаций Минфина относительно результатов таких проверок. Сейчас проверками будет заниматься национальная социальная сервисная служба. Но она, как и Минфин, не будет ходить с проверками по квартирам. Работа будет максимально автоматизирована с применением риск-ориентированного подхода», — подчеркнула министр.

По материалам The page
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.