Проверяющие не будут ходить по квартирам: Лазебная о выплате субсидий

Даже если человек будет включен в программу субсидий в ноябре или в первой половине декабря, он получит субсидию с начала отопительного сезона.
Об этом министр социальной политики Марина Лазебная рассказала в интервью The Page.
В телеграм-канале Finance_ukr вы найдете ответы на самые популярные вопросы о субсидиях. Подписывайтесь, чтобы знать о соцпособиях больше!
По ее словам, все, кто не сможет самостоятельно оплачивать коммунальные услуги и имеют право на получение субсидий, получат поддержку от государства.
«Независимо от того, когда в конкретном регионе начнется отопительный сезон, субсидии на отопительный период будут рассчитаны и выплачены с 15 октября», — сказала Лазебная.
Читайте также: В Минсоцполитики уверяют, что на субсидии в этом году средств достаточно
Как отметила министр, в соответствии с законодательством, при начислении субсидии сначала производится индивидуальный расчет размера платежа для каждого домохозяйства за коммунальные услуги, но если обобщить, то домохозяйство не должно платить более 15% своего совокупного дохода.
«По статистике прошлого отопительного сезона субсидианты самостоятельно оплачивали за коммуналку в среднем 11% своего дохода, остальные — за счет государства. По итогам прошлого отопительного сезона мы частично скорректировали критерии в сторону повышения адресности и справедливости, стали учитывать, например, факты дорогих покупок или наличие второго жилья. Но каждое обращение за субсидией рассматривается индивидуально», — добавила она.
Также Лазебная объяснила, как происходит проверка получателей субсидий.
«Проверки или верификацию Минфин проводит с 2016 года. Он проверяет субсидиантов в разных госреестрах, и если находит какие-то несоответствия, то просит органы соцзащиты разобраться. Статистика показывает, что существенные расхождения выявляются всего у 7% рекомендаций Минфина относительно результатов таких проверок. Сейчас проверками будет заниматься национальная социальная сервисная служба. Но она, как и Минфин, не будет ходить с проверками по квартирам. Работа будет максимально автоматизирована с применением риск-ориентированного подхода», — подчеркнула министр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль: госрегулирование цен на социально значимые товары — распространенная практика во многих странах мираВчера, 10:16 - 654 14
Строительный бум: как изменились цены на квартиры в новостройкахВчера, 16:01 - 4040 10
В Нацполиции рассказали, в каких городах больше всего выявляют фейковые паспорта вакцинацииВчера, 06:39 - 1536 10
В Минздраве объяснили, почему для медиков вакцинация не является обязательнойВчера, 09:46 - 1922 9
Киевский «Большевик» ушел «с молотка» за 1,4 миллиардаВчера, 13:24 - 1642 5
Строительный бум: как изменились цены на квартиры в новостройкахВчера, 16:01 - 4040 10
С 30 октября еще семь областей переходят в «красную» зонуВчера, 11:01 - 3007
В Украине монету в 25 копеек продают за сотни долларов (фото)Вчера, 17:42 - 2583 1
В Приват24 появились дополнительные функцииВчера, 11:19 - 2361 1
Киевский «Большевик» ушел «с молотка» за 1,4 миллиардаВчера, 13:24 - 1642 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)Позавчера, 10:20 - 283
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 669
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3855 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1130 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2949 1