Проверяющие не будут ходить по квартирам: Лазебная о выплате субсидий

Даже если человек будет включен в программу субсидий в ноябре или в первой половине декабря, он получит субсидию с начала отопительного сезона.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная рассказала в интервью The Page.

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По ее словам, все, кто не сможет самостоятельно оплачивать коммунальные услуги и имеют право на получение субсидий, получат поддержку от государства.

«Независимо от того, когда в конкретном регионе начнется отопительный сезон, субсидии на отопительный период будут рассчитаны и выплачены с 15 октября», — сказала Лазебная.

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Как отметила министр, в соответствии с законодательством, при начислении субсидии сначала производится индивидуальный расчет размера платежа для каждого домохозяйства за коммунальные услуги, но если обобщить, то домохозяйство не должно платить более 15% своего совокупного дохода.

«По статистике прошлого отопительного сезона субсидианты самостоятельно оплачивали за коммуналку в среднем 11% своего дохода, остальные — за счет государства. По итогам прошлого отопительного сезона мы частично скорректировали критерии в сторону повышения адресности и справедливости, стали учитывать, например, факты дорогих покупок или наличие второго жилья. Но каждое обращение за субсидией рассматривается индивидуально», — добавила она.

Также Лазебная объяснила, как происходит проверка получателей субсидий.

«Проверки или верификацию Минфин проводит с 2016 года. Он проверяет субсидиантов в разных госреестрах, и если находит какие-то несоответствия, то просит органы соцзащиты разобраться. Статистика показывает, что существенные расхождения выявляются всего у 7% рекомендаций Минфина относительно результатов таких проверок. Сейчас проверками будет заниматься национальная социальная сервисная служба. Но она, как и Минфин, не будет ходить с проверками по квартирам. Работа будет максимально автоматизирована с применением риск-ориентированного подхода», — подчеркнула министр.