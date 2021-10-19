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Дело ПриватБанка: суд разрешил заочное расследование в отношении Дубилета

Дело ПриватБанка: суд разрешил заочное расследование в отношении Дубилета

Высший антикоррупционный суд разрешил провести заочное расследование в отношении бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета. Соответствующее решение суд принял при ходатайству детектива НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«28 октября 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего председателя правления ПАО КБ «ПриватБанк» , — говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта Дубилета объявили в розыск. Бывший глава ПриватБанка фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.

Добавим, Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 2 июня решил заочно арестовать бывшего главу правления ПриватБанка.

После чего Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета. Суд постановил вновь рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения.

По материалам РБК-Украина
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