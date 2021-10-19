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В сентябре в банки в управлении Фонда гарантирования поступило более 442 миллионов

В сентябре в банки в управлении Фонда гарантирования поступило более 442 миллионов

В сентябре поступления средств в банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), превысили 442,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“В течение сентября 2021 года поступления средств в ликвидируемые Фондом банки составили 442,6 млн грн”, – говорится в сообщении.

Подавляющее сумма средств – 427,7 млн грн – поступила на счета неплатежеспособных банков в сентябре от продажи активов через электронные аукционы, которые проводятся по открытой и прозрачной процедуре.

Больше всего средств от реализации активов получили: АО «ВТБ Банк» – 294,7 млн грн, АТ АКБ «Аркада» – 64,9 млн грн, АО «Мисто Банк» – 53,6 млн грн, АО «Родовид Банк» – 12,1 млн грн.

Кроме того, 14,4 млн грн поступило в сентябре от погашения кредитов; из этого источника больше всего средств получили ПАО «КБ «Премиум» – 8,6 млн грн и АО АКБ «Аркада» – 4,9 млн грн.

От аренды имущества банки, находящиеся в управлении Фонда, получили 0,5 млн грн.

В целом за январь-сентябрь 2021 года поступления средств в неплатежеспособные банки составили 2 011,7 млн. грн., в т.ч. 1 774,3 млн грн получено от реализации имущества, 162,1 млн грн – от погашения кредитов, 64,9 млн грн – от погашения ценных бумаг, 10,4 млн грн – от аренды имущества.

По материалам Укринформ
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