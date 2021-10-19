В сентябре в банки в управлении Фонда гарантирования поступило более 442 миллионов

В сентябре поступления средств в банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), превысили 442,6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
“В течение сентября 2021 года поступления средств в ликвидируемые Фондом банки составили 442,6 млн грн”, – говорится в сообщении.
Подавляющее сумма средств – 427,7 млн грн – поступила на счета неплатежеспособных банков в сентябре от продажи активов через электронные аукционы, которые проводятся по открытой и прозрачной процедуре.
Больше всего средств от реализации активов получили: АО «ВТБ Банк» – 294,7 млн грн, АТ АКБ «Аркада» – 64,9 млн грн, АО «Мисто Банк» – 53,6 млн грн, АО «Родовид Банк» – 12,1 млн грн.
Кроме того, 14,4 млн грн поступило в сентябре от погашения кредитов; из этого источника больше всего средств получили ПАО «КБ «Премиум» – 8,6 млн грн и АО АКБ «Аркада» – 4,9 млн грн.
От аренды имущества банки, находящиеся в управлении Фонда, получили 0,5 млн грн.
В целом за январь-сентябрь 2021 года поступления средств в неплатежеспособные банки составили 2 011,7 млн. грн., в т.ч. 1 774,3 млн грн получено от реализации имущества, 162,1 млн грн – от погашения кредитов, 64,9 млн грн – от погашения ценных бумаг, 10,4 млн грн – от аренды имущества.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль: госрегулирование цен на социально значимые товары — распространенная практика во многих странах мираВчера, 10:16 - 654 14
Строительный бум: как изменились цены на квартиры в новостройкахВчера, 16:01 - 4040 10
В Нацполиции рассказали, в каких городах больше всего выявляют фейковые паспорта вакцинацииВчера, 06:39 - 1536 10
В Минздраве объяснили, почему для медиков вакцинация не является обязательнойВчера, 09:46 - 1922 9
Киевский «Большевик» ушел «с молотка» за 1,4 миллиардаВчера, 13:24 - 1642 5
Строительный бум: как изменились цены на квартиры в новостройкахВчера, 16:01 - 4040 10
С 30 октября еще семь областей переходят в «красную» зонуВчера, 11:01 - 3007
В Украине монету в 25 копеек продают за сотни долларов (фото)Вчера, 17:42 - 2583 1
В Приват24 появились дополнительные функцииВчера, 11:19 - 2361 1
Киевский «Большевик» ушел «с молотка» за 1,4 миллиардаВчера, 13:24 - 1642 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)Позавчера, 10:20 - 283
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 669
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3855 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1130 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2949 1