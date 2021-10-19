Honor 50 Lite представлен официально

Компания Honor представила в Европе смартфон среднебюджетного уровня под названием Honor 50 Lite. Судя по всему, он является копией модели Huawei nova 8i, но с сервисами Google.
Honor 50 Lite получил 60-Гц жидкокристаллическую панель формата Full HD+ диагональю 6,67”. Вверху слева есть овальное отверстие, в котором обосновалась 16-МП камера для селфи. В основной камере установлены модули на 64 МП, 8 МП, 2 МП и 2 МП.
Ёмкость встроенной батареи составила 4300 мА*ч. Лишь 38 минут нужно, чтобы она «заправилась» на 100% благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Новинка также получила разъём для наушников, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth и боковой биометрический сенсор.
Фото: Honor
Вышеперечисленные параметры и дизайн говорят о том, что Honor 50 Lite – это лишь переименованная модель Huawei nova 8i. Если так, то новинка оборудована чипом Snapdragon 662. Модель SoC на официальном сайте пока не уточняется.
Единственное отличие от смартфона Huawei заключается в программном обеспечении. Если nova 8i работает на Android 10 с EMUI 11 и HMS, то Honor 50 Lite получил прошивку Magic UI 4.2 вместе с сервисами Google и операционной системой Android 11.
Рекомендованная стоимость Honor 50 Lite составила €299 в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Смартфон будет продаваться в чёрной, серебристой и синей расцветках. Для сравнения, Huawei nova 8i в этой же конфигурации оценили в €349, но в подарок дали наушники Huawei FreeBuds 4i за €59.
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