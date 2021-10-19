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«Борисполь» получил почти 200 млн грн прибыли

«Борисполь» получил почти 200 млн грн прибыли

По итогам января-сентября этого года Международный аэропорт «Борисполь» получил 189 млн грн чистой прибыли, тогда как годом ранее был зафиксирован убыток в размере 1,23 млрд грн. Это на 422 млн грн выше плановых показателей и на 1,04 млрд грн больше, если сравнивать с тем же периодом 2020-го.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По словам гендиректора Алексея Дубревского, в третьем квартале аэропорт полностью покрыл убытки первого полугодия, сумма которых составила 73 млн грн, что связано с повышением эффективности, оптимизацией затрат и внедрением определенных технологических инструментов.

Также гендиректор указал, что аэропорт не только демонстрирует доходность, но выполняет обязательства перед государством. За три квартала предприятие перечислило в госбюджет 151 млн грн чистой прибыли, или 80% от общего показателя.

К тому же за указанный период аэропорт обслужил 6,98 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года пассажиропоток увеличился на 72%.

По материалам УБР
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