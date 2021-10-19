BlaBlaCar добавил возможность указать в профиле наличие COVID-документа

В BlaBlaCar добавили новую возможность — отныне пользователи сервиса совместных автодорожных поездок могут указать наличие COVID-документа в профиле.

Зачем это? В компании надеются, что новая возможность сделает поездки с попутчиками или автобусами более надежными и безопасными. Кроме Украины, функция доступна еще пользователям BlaBlaCar во Франции.

Как добавить Covid-документы в профиль на BlaBlaCar:

необходимо открыть сайт или мобильное приложение BlaBlaCar;

перейти в настройки личного профиля и выбрать опцию «Изменить параметры поездки»;

среди перечисленных параметров выбрать «Covid-документ» и указать один из возможных вариантов:

- При необходимости могу предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест во время выезда.

- Я не хочу предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест во время выезда.

Справка Finance.ua:

с 21 октября в Украине вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок в «желтой» и «красной» зонах — обязательными для водителей и пассажиров стали документ о вакцинации или тест на коронавирус (сделанный не ранее чем за 72 часа до отправления рейса);

Кабмин внес изменения в постановление, которым переложил ответственность за отсутствие COVID -сертификатов у путешественников на межрегиональных автобусных рейсах с перевозчиков на непосредственно самих пассажиров. Однако при перевозке железной дорогой или авиатранспортом ответственность должен нести именно перевозчик;