BlaBlaCar добавил возможность указать в профиле наличие COVID-документа

В BlaBlaCar добавили новую возможность — отныне пользователи сервиса совместных автодорожных поездок могут указать наличие COVID-документа в профиле.
Зачем это? В компании надеются, что новая возможность сделает поездки с попутчиками или автобусами более надежными и безопасными. Кроме Украины, функция доступна еще пользователям BlaBlaCar во Франции.
Как добавить Covid-документы в профиль на BlaBlaCar:
- При необходимости могу предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест во время выезда.
- Я не хочу предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест во время выезда.
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