В Нью-Йорке построят перевернутый небоскреб

На Манхэттене планируют построить самый высокий в Западном полушарии небоскреб Affirmation tower. Здание станет одной из самых высоких построек Западного полушария.
Об этом сообщает New Atlas.
Форма небоскреба будет состоять из ряда блочных секций, уложенных друг на друга. Они будут создавать ступенчатый профиль, который увеличивается в ширину по мере подъема.
Фото: New Atlas
Высота здания составит 506 метров, и хотя в пресс-релизе сказано, что Affirmation Tower станет «самым высоким зданием полушария», это звание останется за Всемирным торговым центром 1, высота которого достигает 546 метров.
Внутри небоскреба будут коммерческие офисные помещения, а также две гостиницы, штаб-квартира NAACP, смотровая площадка и каток.
Фото: New Atlas
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