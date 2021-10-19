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В СБУ уверяют, что с начала пандемии предотвратили хищение миллиарда гривен из «антиковидного» фонда

В СБУ уверяют, что с начала пандемии предотвратили хищение миллиарда гривен из «антиковидного» фонда

Служба безопасности с начала пандемии коронавируса предотвратила хищение почти одного миллиарда гривен средств из Фонда борьбы с COVID-19. Спецслужащие уверяют, что в основном работают на опережение — еще на этапе «преступных намерений», не допуская хищения денег.

Об этом заявили в пресс-центре СБУ.

В частности, спецслужбы разоблачили десятки фактов хищений на строительстве больниц. Это касается как коррупционных схем при строительстве новых отделений для приема больных COVID-19, так и махинаций на закупки медицинского оборудования для больниц, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом.

Во время спецопераций СБУ изъяла 200 тонн поддельных антисептиков, а также прекратила изготовление и продажу населению опасных для здоровья граждан фальсифицированных средств дезинфекции.

В киберсфере с начала пандемии спецслужащие:

  • заблокировали 3 тысячи ресурсов распространения дезинформации о коронавирусе;
  • блокировали сотни попыток фальсификаций медицинских баз данных (за одну попытку фальсификации можно вносить неограниченное количество псевдовакцинированных людей);
  • пресекали схемы подделки ПЦР-тестов и свидетельств о вакцинации.
По материалам hromadske.tv
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