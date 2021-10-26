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Первый смартфон, в упаковке которого совсем нет пластика

Первый смартфон, в упаковке которого совсем нет пластика

Только вчера компания Sony представила свой последний смартфон с флагманской камерой, который получил название Xperia Pro-I. А теперь производитель опубликовал новый официальный ролик, посвященный упаковке смартфона.

Sony выводит свои обязательства по охране окружающей среды на новый уровень. Компания заявила, что Xperia Pro-I стал первым смартфоном Sony, в упаковке которого отсутствуют пластиковые материалы.

Инженер по дизайну упаковки Томоюки Нишизаки (Tomoyuki Nishizaki) описывает процесс удаления всех следов пластика из упаковки как часть стремления Sony к нулевым отходам. На обратной стороне коробки есть зеленая наклейка “в упаковке нет пластика”. Ожидается, что в ближайшее время больше производителей последуют примеру Sony по удалению пластика из упаковки своих устройств.

Напомним, SonyXperia Pro-I получил экран OLED разрешением 4K, однокристальную систему Snapdragon 888, оптику Zeiss, дюймовый датчик изображения, защиты от пыли и влаги IP68, а также цену 1800 долларов.

Предварительные заказы начнут принимать 28 октября, но розничная продажа стартует в декабре.

По материалам ITsider.
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