Новый Samsung Galaxy S22 может выглядеть как iPhone 13

Авторитетный инсайдер Ice Universe, который часто публикует точную информацию о новинках Samsung, предоставил интересную информацию о телефонах серии Samsung Galaxy S22.

Мы уже видели несколько рендеров Samsung Galaxy S22, в том числе фотографии лицевых панелей. Теперь Ice Universe заявил, что Samsung Galaxy S22 и Samsung Galaxy S22+ будут иметь плоские фронтальную и лицевую панели, а также симметричные рамки дисплея. Он также привел интересное сравнение: «Samsung Galaxy S22 и Samsung Galaxy S22+ выглядят как iPhone 13 без челки».

Это сравнение предполагает, что смартфоны также получат плоскую металлическую рамку по периметру корпуса, однако на всех опубликованных изображениях смартфонов демонстрировались округлые части корпуса по бокам.

Кроме того, этот же источник вчера подтвердил, что предыдущие сообщения о том, что в Samsung Galaxy S22 Ultra будут два 12-мегапиксельных датчика изображения для 3- и 10-кратного оптического зума, оказались ложными.

Презентация Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ и Samsung Galaxy S22 Ultra ожидается на специальном мероприятии, которое состоится в начале следующего года. Смартфоны получат однокристальные системы Snapdragon 898 и Exynos 2200 в разных регионах мира.

Ice Universe много раз сообщал точную информацию о смартфонах и датчиках изображения Samsung, включая недавние анонсы новых сенсоров разрешением 50 и 200 Мп. Также он первым показал точные изображения смартфонов с экранами-водопадами.