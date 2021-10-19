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Шмыгаль анонсировал дополнительный миллиард гривен на модернизацию ОСМД

Шмыгаль анонсировал дополнительный миллиард гривен на модернизацию ОСМД

На модернизацию жилищного фонда объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в следующем году дополнительно будет выделено 1 млрд гривен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге во время рабочей поездки в Донецкую область.

«Выделяется дополнительно еще 1 млрд гривен на меры по энергосбережению в жилищной сфере для ОСМД, для местных общин», — сказал Шмыгаль.

Кроме того, финансирование на проведение термомодернизации будет предоставлять Фонд энергоэффективности.

Шмыгаль подчеркнул, что в условиях высоких цен на энергоносители важно уменьшать потребление энергии и утеплять жилой фонд.

Напомним, правительство работает над программой энергоэффективности, по которой в следующем году планируется модернизировать не менее 5 тыс. многоквартирных домов.

Сейчас в Украине работает Фонд энергоэффективности, который по состоянию на 15 октября получил 799 заявок от совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) на участие в программе «Энергодом».

Кроме того, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению готовит продление действия программы «теплых кредитов» на 2022 год. По оценкам агентства, в случае продления «теплых кредитов» еще на год программа потребует выделения около 1 млрд гривен.

По материалам Укринформ
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