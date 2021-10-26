Стало известно, после какого пробега украинцы продают свои автомобили чаще всего

Опрос 3 тысяч украинцев из разных регионов страны, проведенный «Autolist», выявил автомобили с наиболее ликвидным пробегом. Также эксперты выяснили, какие предпочтения характерны для водителей разных возрастных групп.
Число украинских автомобилистов, которые меняют авто раз в четыре-пять лет, составляет 31%. Раз в шесть-десять лет машины меняют 29% украинцев. Два-три раза в год продают старое авто и покупают новое 12% респондентов.
Относительно оптимального пробега для продажи авто голоса распределились следующим образом:
Исследование показало, что молодые автомобилисты чаще меняют машины. Так, авто возрастом до пяти лет готовы поменять 53% водителей, которым от 24 до 35 лет. Те, кому за 55 лет, выбрали такой вариант ответа только в 32% случаев.
Молодые автолюбители на первое место ставят желание обладать чем-то новеньким и модным. Люди же постарше на первое место ставят надежность машины. Получается, что молодым покупателям лучше предлагать авто посвежее, а людям постарше – варианты, которые славятся своей надежностью.
Среди причин смены автомобиля 23% участников опроса указали возможность купить машину высшего класса и простое желание освежить транспортное средство. В погоне за новыми ощущениями авто меняет 20% украинцев. Поломка старой машины толкает на покупку нового варианта 15% водителей. Соображениями экономии руководствуются 10% автомобилистов.
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