На Windows 11 установили магазин приложений Google Play

Несмотря на ограничения по установке Android-приложений, которые Microsoft ввела на период тестирования Windows 11, энтузиасту удалось заставить работать в новой ОС магазин приложений Google Play, пишет bizua.org
Таким образом был снят лимит на установку 50 приложений из Единого поддерживаемого магазина Amazon Store, а благодаря подробной инструкции этот трюк могут повторить все желающие.
Разработчик ADeltaX заявил в социальной сети Twitter, что сумел найти способ установки магазина Google Play в подсистему Windows, отвечающую за работу Android-приложений. В результате пользователи могут получить на компьютере с Windows 11 доступ к любым приложениям, представленным на фирменной площадке Google.
Сам проект энтузиаст выложил на репозиторий в GitHub, предоставив краткую текстовую инструкцию по установке Google Play и более подробное видео с наглядной демонстрацией всех этапов. Отметим, что процесс не из легких, поэтому такой метод подойдет лишь для опытных пользователей. Также не рекомендуем проводить подобные эксперименты с рабочими компьютерами.
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