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Ряд поставщиков снизили годовые цены на газ (инфографика)

Ряд поставщиков снизили годовые цены на газ (инфографика)

Газоснабжающие компании опубликовали свежие ценники на «голубое топливо» для населения. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, кто продает газ дешевле всего.

Как пишет ГазПравда, рейтинг самых выгодных предложений стартует с 7,799 грн за кубометр.

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«Впервые за полгода ряд компаний снизили базовую годовую цену на газ для бытовых потребителей газа. Сразу 7 газопоставщиков скорректировали свои годовые ценники. Наименьшая скидка на кубометре составила 48 копеек, а наибольшая достигла 2 гривен. Такие изменения стали возможны благодаря старту работы рынка в рамках Балансирующей группы НАК «Нафтогаз Украины», — констатирует начальница Центра правовой поддержки потребителей газа ГазПравды Юлия Чеберяк.

Самую низкую цену – 7,799 грн за куб — предложила компания Энерджи Трейд Групп (ETG). Лишь на 0,001 грн больше — 7,80 грн за куб — просит компания Neogas. Далее идут Евода Трейд К П Луцкводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за кубометр).

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предложила традиционные 7,96 грн за кубометр.

Такую же цену выставили Газпостачсервис и Тернопольоблгаз Сбыт. Кроме того, столько же будут платить и те потребители, которым газ временно продает поставщик «последней надежды» (ПОН). По решению правительства, в октябре и ноябре цена у ПОНа составит именно 7,96 грн за куб.

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Остальные компании выставили ценники от 7,98 до 13,5 грн за кубометр.

Самые высокие ценники на газ — 13,5 грн за куб — предлагают Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания.

Однако в целом большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр.


Инфографика: ГазПравда

Справка Finance.ua:

  • с октября практически весь сегмент поставки газа населению работает в составе балансирующей группы НАК «Нафтогаз Украины». Компании в ее составе покупают газ у Нафтогаза по одинаковой цене — 7,42 грн за кубометр;
  • по цене 7,42 грн за куб поставщики будут получать только те объемы, которые действительно потребляют их бытовые потребители. Отборы для населения будут идентифицировать благодаря индивидуальным ЕІС-кодам домохозяйств;
  • контракты в рамках Балансирующей группы будут действовать до мая — так же как и годовые цены для бытовых потребителей. Это позволит гарантировать достаточные объемы газа для населения в течение всего отопительного сезона и безопасность поставки ресурса по фиксированным ценам.
По материалам Finance.UA
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