Из-за «Северного потока-2» в Украине взлетят тарифы на распределение газа

В Украине могут существенно взлететь тарифы на распределение газа. Об этом рассказала советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

По словам Зеркаль, тарифы вырастут в случае запуска «Северного потока-2» и прекращения транзита газа в Европу через Украину.

«Наши платежки на распределение газа, в случае если транзита не будет, значительно увеличатся. Или государство это должно будет покрывать за свой счет, но это все равно наш счет», — заявила Зеркаль.

По мнению Зеркаль, это может произойти только, если украинская ГТС вообще не будет работать на транспортировку газа в Европу.

Проектом «Северный поток-2» (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку-2». В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода «Северный поток-2».

4 октября компания Nord Stream 2 A. G, которая является оператором газопровода, заявила о начале заполнения газом первой нитки газопровода. По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода «Северный поток-2» заполнена техническим газом.

Советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн заявил, что сертификация газопровода «Северный поток-2» может затянуться до весны 2022 года.