Банки ожидают увеличения вкладов и капитала

В III квартале объемы и средняя стоимость фондирования в целом не изменились, в то же время доля обязательств в иностранной валюте и общая срочность депозитов снизились. Объем капитала за последние 12 месяцев незначительно увеличился, намерения банков наращивать объемы капитала в будущем сохранились.
Об этом говорят результаты опроса НБУ о банковском фондировании.
Банки сдержанно оценили динамику фондирования в июле–сентябре 2021 года: объемы привлеченных средств выросли у 46% респондентов, у остальных – сократились.
В целом объемы средств домохозяйств несущественно уменьшились, средств корпораций – выросли. В IV квартале большинство банков прогнозируют увеличение привлечений средств от населения и бизнеса.
Две трети респондентов отметили снижение стоимости средств населения. В то же время стоимость средств бизнеса несущественно увеличилась.
В IV квартале банки прогнозируют незначительное повышение стоимости привлечений за счет подорожания средств, привлеченных от корпораций. Треть банков указали на уменьшение доли фондирования в иностранной валюте за последние три месяца.
Срочность привлеченных средств незначительно сократилась. В конце года банки и в дальнейшем ожидают уменьшения доли валютных средств клиентов, в то же время срочность депозитов не изменится или незначительно вырастет.
За последний год у большинства банков капитал вырос, его стоимость в среднем несущественно увеличилась. В следующие 12 месяцев респонденты ожидают наращивания объема капитала и незначительного снижения его стоимости. Основным фактором, влияющим на увеличение объема капитала, является прибыльность, для отдельных банков – это также стратегические планы роста. В то же время регуляторные требования и изменения в экономической среде могут стать факторами уменьшения объема капитала.
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