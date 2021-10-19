Банки ожидают увеличения вкладов и капитала

В III квартале объемы и средняя стоимость фондирования в целом не изменились, в то же время доля обязательств в иностранной валюте и общая срочность депозитов снизились. Объем капитала за последние 12 месяцев незначительно увеличился, намерения банков наращивать объемы капитала в будущем сохранились.

Об этом говорят результаты опроса НБУ о банковском фондировании.

Банки сдержанно оценили динамику фондирования в июле–сентябре 2021 года: объемы привлеченных средств выросли у 46% респондентов, у остальных – сократились.

В целом объемы средств домохозяйств несущественно уменьшились, средств корпораций – выросли. В IV квартале большинство банков прогнозируют увеличение привлечений средств от населения и бизнеса.

Две трети респондентов отметили снижение стоимости средств населения. В то же время стоимость средств бизнеса несущественно увеличилась.

В IV квартале банки прогнозируют незначительное повышение стоимости привлечений за счет подорожания средств, привлеченных от корпораций. Треть банков указали на уменьшение доли фондирования в иностранной валюте за последние три месяца.

Срочность привлеченных средств незначительно сократилась. В конце года банки и в дальнейшем ожидают уменьшения доли валютных средств клиентов, в то же время срочность депозитов не изменится или незначительно вырастет.

За последний год у большинства банков капитал вырос, его стоимость в среднем несущественно увеличилась. В следующие 12 месяцев респонденты ожидают наращивания объема капитала и незначительного снижения его стоимости. Основным фактором, влияющим на увеличение объема капитала, является прибыльность, для отдельных банков – это также стратегические планы роста. В то же время регуляторные требования и изменения в экономической среде могут стать факторами уменьшения объема капитала.

Справка Finance.ua:

банки отмечают смягчение кредитных стандартов для бизнеса и возросший спрос населения на кредиты;

по данным НБУ , по состоянию на 1 октября объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте, увеличился на 0,3% до 681,407 млрд гривен по сравнению с данными на 1 сентября.

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