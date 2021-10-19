Заговор на торгах: АМКУ оштрафовал на почти ₴200 миллионов поставщиков продуктов питания

Антимонопольный комитет Украины за сговор во время участия в торгах оштрафовал на почти 200 млн грн участников публичных закупок по поставке продуктов питания заведениям образования и другим заказчикам в Полтавской, Харьковской и Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что по первому делу пять субъектов хозяйствования: ООО «ТК „Мир продуктов“», ФЛП Мазаратий Н. И. , ФЛП Севастьянова Е. С. , ФЛП Сергиенко В. И. и ФЛП Муравьев Д. В. были признаны временной административной коллегией АМКУ причастными к антиконкурентным согласованным действиям во время участия в публичных закупках в течение 2017−2019 гг.

Комитет доказал, что указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в 60-ти различных тендерах, общей стоимостью более 245 млн грн. Благодаря сговору они устранили между собой конкуренцию, что исказило результаты торгов.

За это нарушение ООО «ТК „Мир продуктов“», ФЛП Мазаратий Н. И. , ФЛП Сергиенко В. И. оштрафованы комитетом на общую сумму 99 817 249 грн. При этом ФЛП Севастьянова Е. С. и ФЛП Муравьев Д. В. — прекратили предпринимательскую деятельность.

Во втором деле АМКУ признал группу из шести субъектов хозяйствования: ФЛП Мазаратий Н. И. , ФЛП Сергиенко В. И. , ООО «Мари Фудс», ФЛП Аврахова К. Г. , ФЛП Ляшенко Я. О. и ФЛП Муравьев Д. В. виновными в сговоре во время проведения еще 27 публичных закупок на общую сумму в почти 50 млн грн. Речь также идет о периоде 2017−2019 гг.

За это нарушение ФЛП Мазаратий Н. И. , ФЛП Сергиенко В. И. , ООО «Мари Фудс» оштрафованы на общую сумму 99 396 357 грн. При этом ФЛП Аврахова К. ., ФЛП Ляшенко Я. О. и ФЛП Муравьев Д. В. прекратили предпринимательскую деятельность.

Комитет напоминает, что по закону «О публичных закупках» заговорщики на торгах лишаются права принимать в них участие на 3 года.