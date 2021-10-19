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Заговор на торгах: АМКУ оштрафовал на почти ₴200 миллионов поставщиков продуктов питания

Заговор на торгах: АМКУ оштрафовал на почти &#8372;200 миллионов поставщиков продуктов питания

Антимонопольный комитет Украины за сговор во время участия в торгах оштрафовал на почти 200 млн грн участников публичных закупок по поставке продуктов питания заведениям образования и другим заказчикам в Полтавской, Харьковской и Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что по первому делу пять субъектов хозяйствования: ООО «ТК „Мир продуктов“», ФЛП Мазаратий Н. И., ФЛП Севастьянова Е. С., ФЛП Сергиенко В. И. и ФЛП Муравьев Д. В. были признаны временной административной коллегией АМКУ причастными к антиконкурентным согласованным действиям во время участия в публичных закупках в течение 2017−2019 гг.

Комитет доказал, что указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в 60-ти различных тендерах, общей стоимостью более 245 млн грн. Благодаря сговору они устранили между собой конкуренцию, что исказило результаты торгов.

За это нарушение ООО «ТК „Мир продуктов“», ФЛП Мазаратий Н. И., ФЛП Сергиенко В. И. оштрафованы комитетом на общую сумму 99 817 249 грн. При этом ФЛП Севастьянова Е. С. и ФЛП Муравьев Д. В. — прекратили предпринимательскую деятельность.

Во втором деле АМКУ признал группу из шести субъектов хозяйствования: ФЛП Мазаратий Н. И., ФЛП Сергиенко В. И., ООО «Мари Фудс», ФЛП Аврахова К. Г., ФЛП Ляшенко Я. О. и ФЛП Муравьев Д. В. виновными в сговоре во время проведения еще 27 публичных закупок на общую сумму в почти 50 млн грн. Речь также идет о периоде 2017−2019 гг.

За это нарушение ФЛП Мазаратий Н. И., ФЛП Сергиенко В. И., ООО «Мари Фудс» оштрафованы на общую сумму 99 396 357 грн. При этом ФЛП Аврахова К. ., ФЛП Ляшенко Я. О. и ФЛП Муравьев Д. В. прекратили предпринимательскую деятельность.

Комитет напоминает, что по закону «О публичных закупках» заговорщики на торгах лишаются права принимать в них участие на 3 года.

По материалам Укринформ
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