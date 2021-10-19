Заговор на торгах: АМКУ оштрафовал на почти ₴200 миллионов поставщиков продуктов питания

Антимонопольный комитет Украины за сговор во время участия в торгах оштрафовал на почти 200 млн грн участников публичных закупок по поставке продуктов питания заведениям образования и другим заказчикам в Полтавской, Харьковской и Сумской области.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что по первому делу пять субъектов хозяйствования: ООО «ТК „Мир продуктов“», ФЛП
Комитет доказал, что указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в 60-ти различных тендерах, общей стоимостью более 245 млн грн. Благодаря сговору они устранили между собой конкуренцию, что исказило результаты торгов.
За это нарушение ООО «ТК „Мир продуктов“», ФЛП
Во втором деле АМКУ признал группу из шести субъектов хозяйствования: ФЛП
За это нарушение ФЛП
Комитет напоминает, что по закону «О публичных закупках» заговорщики на торгах лишаются права принимать в них участие на 3 года.
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