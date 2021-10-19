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Межбанк: на валютном рынке будет весело

Межбанк: на валютном рынке будет весело

В среду на валютном рынке снова всем будет достаточно весело. Клиентам надо спешить.

С одной стороны — у всех компаний пик хозяйственных расчетов по концу месяца, с другой — усиление локдауна, с третьей — активный «залив» рынка гривней в виде возмещений НДС экспортерам, что снижает их активность и желание по продаже валюты, с четвертой — расчеты по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ и погашение предыдущих выпусков и процентов по облигациям на сумму свыше 12 млрд гривен.

С учетом того, что последние два дня идет активная игра «на повышение» — валютный рынок достаточно взбудоражен. По факту, от поведения Нацбанка с его интервенциями и их ценниками — сегодня будет зависеть практически все курсообразование на торгах.

По нашим расчетам статистика торгов в среду будет находиться в пределах до $ 170−210 млн при заключении до 650 сделок и также как и вчера — скорее всего, Нацбанку придется выходить на рынок с соответствующими интервенциями, чтобы пытаться сглаживать курсовые колебания во время сессии. При этом, пока давление на гривну только усилится.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 27 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,25−26,50 грн, евро — коридор 30,45−30,75 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,35 / 26,37
евро — 30,58 / 30,61

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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