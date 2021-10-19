Малюська рассказал детали судебного процесса по делу «скифского золота»

Для подтверждения своих доводов в деле о «скифском золоте» Украина привлекала выводы международных экспертов.
Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.
Он проинформировал, что между Музеем Алларда Пирсона и рядом музеев, находящихся на территории Автономной Республики Крым, были заключены договоры на экспонирование на выставке государственной части Музейного фонда Украины (так называемого «скифского золота»).
«В связи с оккупацией АРК и претензиями со стороны крымских музеев руководство Музея Алларда Пирсона отказалось возвращать Украине экспонаты выставки, которые были вывезены из Украины на основании вышеупомянутых договоров, до момента вынесения компетентным судом соответствующего решения», – отметил министр.
Он добавил, что в судебном процессе в Нидерландах Украина с 2015 года, а с 2016 года по ходатайству Украины на музейные экспонаты был наложен арест. 14 декабря 2016 года Окружной суд г. Амстердама огласил решение о возвращении коллекции в Киев, а в августе 2017 года «музеи» подали апелляционную жалобу.
«Их позиция: согласно положениям договоров Музей Алларда Пирсона взял на себя обязательство вернуть коллекцию Музеям, а государство Украина это одобрило; «изменение политического курса» не имеет значения для спора; государство Украина не является владельцем трех из четырех музеев, являющихся участниками производства; АРК является («по крайней мере была») автономией в составе Украины со специальным конституционно-правовым статусом, которая может быть субъектом права собственности, может обладать ценностями; право оперативного управления, учредителем было передано крымским музеям, не было прекращено (во-первых, ввиду отсутствия полномочий его прекращать, ведь Украина не является собственником, во-вторых, из-за нарушения процедуры) право оперативного управления защищается на уровне права собственности; принцип единства музейной коллекции», – рассказал министр юстиции.
По его словам, позиция Украины основывались на положениях Конвенции ЮНЕСКО и национального законодательства о музеях и музейном деле и регулировании права собственности (и оперативного управления), а также – в приказе Минкульта, которым последний передал ценности на постоянное хранение Национальному музею истории Украины.
«И Конвенция ЮНЕСКО, и специфика отечественного «оперативного управления» амстердамским судьям понятна была, мягко говоря, не очень, поэтому пришлось подтверждать свои доводы многочисленными заключениями экспертов», – объяснил Малюська.
Таким образом, отметил Малюська, 16 июля 2019 года Апелляционный суд Амстердама вынес решение, которым признал, что положения Конвенции ЮНЕСКО не подлежат применению.
«Для решения вопроса о том, куда должна вернуться коллекция, должно примениться украинское право. Еще где-то год (с 2019 по 2020) мы пытались отвести судью Оранье, что наконец удалось. Немного других процедурных войн и – (вуаля), есть решение апелляции в пользу Украины», – подытожил министр.
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