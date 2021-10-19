НКЦБФР обновила перечень сомнительных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку изменила перечень сомнительных финансовых проектов.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах, узнал, какие это проекты.
НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных инициатив еще 7 кейсов:
«Регулятор считает своей системной задачей защиту прав и интересов инвесторов, поэтому постоянно исследует рынок и выявляет сомнительные финансовые проекты. Эти компании привлекли наше внимание, поскольку отвечают признакам фиктивности инвестиционного проекта, которые разработаны Комиссией и находятся в открытом доступе для всех граждан на ее вебсайте», – отметил член НКЦБФР Ираклий Барамия.
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