НКЦБФР обновила перечень сомнительных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку изменила перечень сомнительных финансовых проектов.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах, узнал, какие это проекты.

НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных инициатив еще 7 кейсов:

«Регулятор считает своей системной задачей защиту прав и интересов инвесторов, поэтому постоянно исследует рынок и выявляет сомнительные финансовые проекты. Эти компании привлекли наше внимание, поскольку отвечают признакам фиктивности инвестиционного проекта, которые разработаны Комиссией и находятся в открытом доступе для всех граждан на ее вебсайте», – отметил член НКЦБФР Ираклий Барамия.

Справка Finance.ua:

скам-проект – это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таковым в процессе;

проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;