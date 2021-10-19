Мошенники требуют деньги от имени руководства Управления Гоструда

На Кировоградщине мошенники требуют деньги у предпринимателей от имени руководства Управления Гоструда в области.
Об этом сообщает Точка доступа со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Мошенники просят у субъектов хозяйствования перечислить деньги на банковские карты.
В данный момент звонок мошенников зафиксировали с телефонного номера (066) 66-05-520.
Напомним, ранее речь шла о том, что в Украине разоблачена масштабная схема по легализации средств в особо крупных размерах для иностранных хакеров. Злоумышленники воровали криптовалюты из ряда цифровых кошельков.
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