Новый электромобиль Toyota разгоняется до 25 км/ч

Электромобили уже начали экспансию на рынок автомобилей с ДВС, но пройдет еще много лет, прежде чем они будут господствовать на дорогах. Во всяком случае, в Европе и в США. Вместе с тем тотальная электрификация изменит и другие отрасли, в частности авиацию. Этой цели и служит новая разработка от «Тойоты».
Полностью электрический тягач (3TE25) разработан силами Toyota Industries Corporation, а не Toyota Motor, хотя обе компании относятся к Toyota Group. Ранее в этом году Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии определило 21 аэропорт, который будет работать над сокращением выбросов CO2. Новый тягач Toyota поможет в этом.
Компания заявляет, что трактор работает наравне с бензиновыми аналогами, обеспечивая такие же тяговое усилие, скорость движения и способность преодолевать подъемы. Максимальная скорость составляет 25 километров в час. Аккумуляторная батарея имеет емкость в 600 ампер-часов, однако дальнобойность в пресс-релизе не указывается, так как она сильно зависит от тяжести буксируемого груза.
Стандартное оборудование для электромобиля включает светодиодную фару спереди и сзади и многофункциональный дисплей. Батарейный тягач уже поступил в продажу: его реализацией занимается дилерская сеть Toyota L & F в Японии. Вероятно, это лишь один из нескольких новых экологически чистых автомобилей, которые будут внедряться в авиационную промышленность в ближайшие годы.
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