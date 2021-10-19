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Минэкономики Германии не видит в «Северном потоке-2» угрозы для безопасности ЕС

Минэкономики Германии не видит в «Северном потоке-2» угрозы для безопасности ЕС

Министерство экономики Германии 26 октября заявило, что завершило анализ надежности газовых поставок и передало его результаты Федеральному ведомству по сетям (Bundesnetzagentur). Об этом сообщает Deutsche Welle.

Эксперты Минэкономики пришли к выводу, что сертификация нового газопровода не угрожает безопасности газоснабжения Германии и ЕС, указывается в заявлении. Перед принятием решения ведомство проводило консультации с другими странами — в них участвовали Эстония, Италия, Латвия, Литва, Австрия, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия.

Теперь предварительное решение в процессе сертификации должен вынести германский сетевой регулятор, получивший заявку 13 сентября, а затем свою позицию по «Северному потоку-2» предстоит высказать Еврокомиссии. У брюссельских чиновников будет еще два месяца на выработку собственного заключения. Кроме того, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация. После того как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения. Таким образом, процесс сертификации может занять восемь-десять месяцев.

Напомним, ранее информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к «Газпрому» и Кремлю, сообщило, что Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода «Северный поток-2».

По материалам Дело
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