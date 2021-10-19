Минфин разместил облигации на 17,2 миллиарда гривен

Министерство финансов 26 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 17,2 млрд грн в эквиваленте.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в Фейсбуке.
«Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.<…> По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 17,2 млрд грн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что срок обращения предложенных гособлигаций в гривне — 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет. Срок обращения облигаций, номинированных в долларах США, составляет 1 год. Среди гривневых инструментов наибольший спрос был на 1-летние, 2-летние и 6-летние бумаги.
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