0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 119 0

Минфин разместил облигации на 17,2 миллиарда гривен

Минфин разместил облигации на 17,2 миллиарда гривен

Министерство финансов 26 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 17,2 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в Фейсбуке.

«Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.<…> По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 17,2 млрд грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок обращения предложенных гособлигаций в гривне — 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет. Срок обращения облигаций, номинированных в долларах США, составляет 1 год. Среди гривневых инструментов наибольший спрос был на 1-летние, 2-летние и 6-летние бумаги.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.