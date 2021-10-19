Чиновники только за год наврали в декларациях на сотни миллионов — НАЗК

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции провели проверку деклараций публичных служащих и обнаружили недостоверные данные более чем на 370 миллионов гривен.

Об этом говорится на сайте НАЗК со ссылкой на комментарий заместителя председателя Романа Сухоставца.

«По результатам проверки уполномоченные лица НАЗК выявили признаки уголовного правонарушения в 25 декларациях. Также в декларациях трех чиновников выявили признаки необоснованных активов — в ходе проверки не установлены законные источники происхождения имущества или средств на сумму свыше 1,1 млн гривен», — отмечают в НАЗК.

Всего в агентстве полностью проверили 606 деклараций публичных служащих, поданных за период с января по сентябрь.

Признаки уголовного правонарушения выявили в 25 поданных декларациях. В частности:

у пяти народных депутатов;

одного судьи Конституционного суда;

двух судей высших судов;

главы Государственной регуляторной службы;

еще девяти чиновников.

В декларации бывшего начальника управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области выявлены признаки незаконного обогащения.

Также НАЗК выявило признаки незаконного обогащения у народного депутата, заместителя директора ГБР и чиновника налоговой службы на Харьковщине.

В общей сложности в НАПК начали полную проверку 1220 деклараций. По ссылке можно ознакомиться, чьи декларации находятся на рассмотрении у специалистов агентства.