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В Telegram запускают рекламную платформу

В Telegram запускают рекламную платформу

Мессенджер Telegram представил собственную рекламную платформу – посты смогут публиковать каналы, где более тысячи подписчиков.

О запуске платформы сообщил основатель Telegram Павел Дуров, пишет TJournal.

По его словам, большинство пользователей «вряд ли заметят изменения» из-за принятых мерах.

Рекламные сообщения появятся в публичных каналах от 1 тыс. читателей и будут ограничены 160 символами. При этом они будут соответствовать тематике канала, где они показываются. Об этом говорится на официальном сайте мессенджера.

Дуров в своем канале рассказал, что платформа запустится в скором времени, и заверил, что большинство пользователей не заметят изменений.

Мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных разговорах или в группах, а реклама коснется только крупных каналов – сервисов, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим затратам со стороны Telegram.

Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, где они выводятся, а не от личных данных пользователей.

Официальные рекламные сообщения Telegram будут ненавязчивыми. Они допускают только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра новых сообщений в канале.

Дуров отметил, что сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы каналов в виде обычных сообщений. По его мнению, новые рекламные сообщения станут намного комфортнее для пользователей.

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«Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», – написал Дуров.

В сообщении Telegram на официальном сайте отмечается, что никакие данные пользователей не собираются и не анализируются для отображения рекламы. Каждый пользователь, просматривающий определенный канал в телеграме, видит те же спонсируемые сообщения, что и другие.

Цены. Телеграм-канал «Код Дурова» также показал кабинет платформы Telegram и отметил, что стоимость рекламы за тысячу показов составляет 2 евро, а минимальный рекламный бюджет для запуска – 2 млн евро.

По материалам Mind
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