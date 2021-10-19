В МИД приложат усилия, чтобы украинцы могли ездить в ЕС и в случае исключения из «зеленого списка»

Глава МИД Дмитрий Кулеба обещает применить все дипломатическое мастерство, чтобы украинцы могли ездить в ЕС даже в случае исключения из «зеленого списка» для путешествий.
«Правила пока не изменились. Мы применим все дипломатическое мастерство, чтобы даже в случае исключения из „зеленого списка“ ЕС украинцы имели возможность путешествовать в страны Евросоюза», — написал Кулеба, отвечая на вопросы пользователей Twitter.
Как сообщалось ранее, Украина, вероятно, еще на неделю останется в «зеленом списке» Евросоюза.
О том, как изменятся правила безвизового авиасообщения Украины и ЕС в случае перехода Украины в «красную» зону, смотрите в новом видео от Европейской правды.
Об обновленных правилах въезда в государства ЕС читайте в публикации «Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев».
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