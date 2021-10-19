Добровольное декларирование: как рассчитать базу для начисления сбора по валютным ценностям

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Государственной налоговой службы, как декларанту рассчитать базу для начисления сбора в отношении валютных ценностей.
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Как сообщает ГНС, объектами одноразового (специального) добровольного декларирования могут быть активы физического лица, которые принадлежат декларанту на праве собственности (в том числе на праве общей частичной или на праве общей совместной собственности) и находятся (зарегистрированы, находятся в обращении, на учете и тому подобное) на территории Украины и/или за ее пределами по состоянию на дату подачи единоразовой (специальной) добровольной декларации, в том числе валютные ценности:
Пункт 7 подразд. 9 прим. 4 разд. XX «Переходные положения» НКУ определяет базу для начисления сбора с единоразового (специального) добровольного декларирования исходя из конкретных объектов декларирования.
Согласно п. 7.1 подразд. 9 прим. 4 разд. XX «Переходные положения» НКУ для объектов декларирования, определенных подпунктом «а» п. 4 подразд. 9 прим. 4 разд. XX «Переходные положения» НКУ базой для начисления сбора с единоразового (специального) добровольного декларирования является денежная стоимость соответствующего объекта декларирования или номинальная стоимость денежного требования, в том числе по займам, предоставленным третьим лицам.
Декларант обязан документально подтвердить денежную стоимость таких объектов для начисления сбора с единоразового (специального) добровольного декларирования путем добавления в единоразовую (специальную) добровольную декларацию заверенных надлежащим образом копий документов, подтверждающих стоимость объектов декларирования.
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