Добровольное декларирование: как рассчитать базу для начисления сбора по валютным ценностям

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Государственной налоговой службы, как декларанту рассчитать базу для начисления сбора в отношении валютных ценностей.

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Как сообщает ГНС, объектами одноразового (специального) добровольного декларирования могут быть активы физического лица, которые принадлежат декларанту на праве собственности (в том числе на праве общей частичной или на праве общей совместной собственности) и находятся (зарегистрированы, находятся в обращении, на учете и тому подобное) на территории Украины и/или за ее пределами по состоянию на дату подачи единоразовой (специальной) добровольной декларации, в том числе валютные ценности:

банковские металлы, кроме тех, которые не размещены на счетах,

национальная валюта (гривна) и иностранная валюта, кроме средств в наличной форме, и права денежного требования (в том числе депозит (вклад), средства, одолженные третьим лицам по договору займа, оформленные в письменной форме с юридическим лицом или нотариально заверенные в случае возникновения права требования декларанта к другому физическому лицу.

Пункт 7 подразд. 9 прим. 4 разд. XX «Переходные положения» НКУ определяет базу для начисления сбора с единоразового (специального) добровольного декларирования исходя из конкретных объектов декларирования.

Согласно п. 7.1 подразд. 9 прим. 4 разд. XX «Переходные положения» НКУ для объектов декларирования, определенных подпунктом «а» п. 4 подразд. 9 прим. 4 разд. XX «Переходные положения» НКУ базой для начисления сбора с единоразового (специального) добровольного декларирования является денежная стоимость соответствующего объекта декларирования или номинальная стоимость денежного требования, в том числе по займам, предоставленным третьим лицам.

В случае, если такая денежная стоимость определена в иностранной валюте, стоимость таких валютных ценностей указывается в гривне по официальному курсу национальной валюты к соответствующему виду валютных ценностей, определенным НБУ по состоянию на дату подачи единоразовой (специальной) добровольной декларации.

В случае, если такая денежная стоимость определена в виде банковских металлов, стоимость банковских металлов указывается, исходя из массы и учетной цены банковских металлов, рассчитанной НБУ по состоянию на дату подачи декларантом единоразовой (специальной) добровольной декларации.

Декларант обязан документально подтвердить денежную стоимость таких объектов для начисления сбора с единоразового (специального) добровольного декларирования путем добавления в единоразовую (специальную) добровольную декларацию заверенных надлежащим образом копий документов, подтверждающих стоимость объектов декларирования.

Справка Finance.ua:

1 сентября 2021 года в Украине стартовало единоразовое (специальное) добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года.

активы, подлежащие единоразовому (специальному) декларированию: валютные ценности; недвижимое имущество (земельные участки, объекты жилой и нежилой недвижимости); движимое имущество; доли (паи) в имуществе юридических лиц или в образованиях без статуса юридического лица, иные корпоративные права, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, далее по ссылке.

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