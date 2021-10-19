Чтобы не остаться без авто, должнику пришлось выплатить алименты на 2 детей

Лишь изъятие автомобиля заставило должника оплатить алименты на двоих детей.
Об этом сообщил Минюст.
Исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу 2 детей в размере 9 000 грн, начиная с марта 2020 года, находилось на исполнении в Вишневом отделе государственной исполнительной службы в Бучанском районе Киевской области Центрального межрегионального управления Министерства юстиции с мая 2020 года.
Так как мужчина добровольно не платил средства – государственным исполнителем были наложены на него предусмотренные законом ограничения.
После того как транспортное средство должника было задержано и поставлено на штрафстоянку, мужчина оплатил долг в сумме 114 413 грн, 22 883 грн штрафа, 11 441 грн исполнительного сбора.
В целом органы государственной исполнительной службы Министерства юстиции с начала 2021 года взыскали 5,5 млрд грн алиментных платежей. Из них 1,1 млрд грн взыскано государственными исполнителями благодаря применению к должникам установленных законом ограничений:
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