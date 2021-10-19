Стала известна самая популярная модель у немецких угонщиков авто в 2020 году

Немецкая страховая ассоциация (GDV) обнародовала статистику угонов, в которой Range Rover Velar занимает первое место по спросу у злоумышленников. За каждый страховщикам пришлось выплатить возмещение в среднем в 52 158 евро. При этом стоимость нового Velar у немецких дилеров стартует с 59 315 евро, пише newsyou.info.
Кроме элегантного Velar, воры также облюбовали BMW X6 (9 машин на каждую 1000), за которые страховые компании выплачивали в среднем 45 408 евро компенсации пострадавшим владельцам. На третьем месте неожиданно оказался спортивный седан Kia Stinger (6,7 авто на 1000) со средним размером компенсации в 31 738 евро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителей предлагают лишать водительского удостоверения за превышение скоростиВчера, 15:47 - 1129 14
Облгазы предлагают увеличить тарифы на распределение газа в 4 разаВчера, 09:06 - 2319 10
Для полицейских разработали значки о вакцинации: что они будут означатьВчера, 11:35 - 1132 6
Нацбанк планирует запустить в Украине систему мгновенных платежейВчера, 11:02 - 1332 5
Гетманцев рассказал о причинах роста цен и борьбе с инфляциейВчера, 16:17 - 618 3
Облгазы предлагают увеличить тарифы на распределение газа в 4 разаВчера, 09:06 - 2319 10
Нефть снова на семилетних максимумах после заявлений Саудовской АравииВчера, 06:29 - 2096
Стало известно, когда в Украине пересмотрят тарифы на электричествоВчера, 10:01 - 1787
Ванкувер станет первым в мире городом, обогреваемым от добычи BitcoinВчера, 07:18 - 1714 2
Сколько денег тратят курильщики на сигареты ежегодно (инфографика)Вчера, 19:10 - 1653
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)Вчера, 10:20 - 168
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 605
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3777 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1115 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2900 1