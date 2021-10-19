Стала известна самая популярная модель у немецких угонщиков авто в 2020 году

Немецкая страховая ассоциация (GDV) обнародовала статистику угонов, в которой Range Rover Velar занимает первое место по спросу у злоумышленников. За каждый страховщикам пришлось выплатить возмещение в среднем в 52 158 евро. При этом стоимость нового Velar у немецких дилеров стартует с 59 315 евро, пише newsyou.info.



Кроме элегантного Velar, воры также облюбовали BMW X6 (9 машин на каждую 1000), за которые страховые компании выплачивали в среднем 45 408 евро компенсации пострадавшим владельцам. На третьем месте неожиданно оказался спортивный седан Kia Stinger (6,7 авто на 1000) со средним размером компенсации в 31 738 евро.