В Viber появились мошенники, которые охотятся на заядлых курильщиков

Пользовательница фейсбук, проживающая в районном центре Донецкой области, которая вместе с мужем является активной курильщицей, сообщила о том, что стала жертвой мошенников. Намереваясь сэкономить на собственной вредной привычке, женщина вступила в Viber-группу «Табачные изделия Украина».
Участникам данной группы предлагалось приобретать широкий ассортимент табачных изделий, по ценам, ниже розничных. Для совершения покупки необходимо связаться с администратором группы, по указанному номеру мобильного телефона.
Поскольку группа насчитывала достаточно большое количество публикаций с фотографиями товара и ценами, а в ее подписчиках значились более 220 пользователей, женщина решила, что может доверять данному каналу и делать заказы без всяких опасений.
Написав запрос администратору группы, женщина столкнулась с вежливым круглосуточным сервисом и глубоким знанием ассортимента предлагаемой продукции. Озвученная стоимость блока сигарет «Прима Люкс №8» из 10 пачек составила 400 гривен, тогда как его обычная цена – от 500.
В общем и целом, все выглядело достаточно убедительно, более того, жителям Николаева была обещана доставка лично в руки. Остальным – отправка Укрпочтой либо Новой Почтой, на выбор, а при заказе от 3 блоков сигарет – и вовсе бесплатно.
Прикинув размер экономии, женщина решилась сделать заказ двух блоков «Прима Люкс» и «Winston», оплатить который нужно было переводом на карту в размере 790 гривен. После оплаты, продавщица предупредила, что отправит заказ чуть позже, сославшись на то, что сегодня склад уже делал отправки, а новые декларации поступят только завтра.
Хитрость этого маневра заключалась в том, чтобы дать возможность клиенту подумать и заказать еще сигарет – ведь пока посылка не едет, курить все равно хочется. Однако, когда обещанный срок отправки наступил, продавец перестала отвечать и просто заблокировала обманутую покупательницу.
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