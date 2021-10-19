Brembo представила тормоза Sensify, которые используют искусственный интеллект

Brembo Sensify использует искусственный интеллект для создания «гибкой и революционной платформы, которая включает программное обеспечение, алгоритмы прогнозирования и управления данными для цифрового управления тормозной системой». Иными словами, система может адаптироваться и изменять поведение.

Итальянский бренд сообщает, что Sensify позволяет водителю настроить систему под себя через меню автомобиля. Brembo добавляет, что система Sensify «постоянно обеспечивает лучшее из двух миров: удовольствие от вождения и полную безопасность. Она интуитивно понятна, отзывчива и плавна; обеспечивает водителю ожидаемую производительность, когда это необходимо, в сочетании с исключительным контролем».

Brembo даже говорит, что Sensify делает тормоза более экологически чистыми из-за уменьшения необходимости контакта между тормозным диском и колодками. Теоретически это должно уменьшить выбросы.