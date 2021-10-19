В Нацполиции рассказали, в каких городах больше всего выявляют фейковые паспорта вакцинации

В Украине стали очень распространены случаи, когда люди вместо бесплатной вакцинации покупают поддельные сертификаты о прививках. Мотивы для этого разные. А большая часть покупателей соответствующих паспортов не осознает того, что совершила преступление.
Об этом в эфире 24 канала сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев.
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По его словам, чаще всего поддельные сертификаты фиксируют в городах-миллионниках, в частности в таких областях как:
«Сертификаты подделывают и в других регионах нашего государства. Они распространяются с каждым днем все больше», — сказал Пантелеев.
Наказание за поддельные паспорта. Говоря о наказании за фейковые документы, представитель полиции предлагает разделить людей на 2 категории:
В полиции из-за поддельных сертификатов открыли 800 уголовных дел. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, соответствующая цифра в дальнейшем будет только расти.
Ежедневно по всей стране работают 1 200 мобильных групп, чтобы выявлять правонарушителей.
Ответственность за фальсификацию документов будут нести как продавцы, так и покупатели сертификатов или тестов.
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