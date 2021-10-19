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В Нацполиции рассказали, в каких городах больше всего выявляют фейковые паспорта вакцинации

В Нацполиции рассказали, в каких городах больше всего выявляют фейковые паспорта вакцинации

В Украине стали очень распространены случаи, когда люди вместо бесплатной вакцинации покупают поддельные сертификаты о прививках. Мотивы для этого разные. А большая часть покупателей соответствующих паспортов не осознает того, что совершила преступление.

Об этом в эфире 24 канала сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев.

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По его словам, чаще всего поддельные сертификаты фиксируют в городах-миллионниках, в частности в таких областях как:

  • Харьковская;
  • Одесская;
  • Днепропетровская.

«Сертификаты подделывают и в других регионах нашего государства. Они распространяются с каждым днем все больше», — сказал Пантелеев.

Наказание за поддельные паспорта. Говоря о наказании за фейковые документы, представитель полиции предлагает разделить людей на 2 категории:

  • первая — те, кто подделывают документы. Им грозит до 5 лет лишения свободы;
  • вторая категория — граждане, использующие поддельные документы. Им грозит уголовная ответственность до 2 лет ограничения свободы.

В полиции из-за поддельных сертификатов открыли 800 уголовных дел. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, соответствующая цифра в дальнейшем будет только расти.

Ежедневно по всей стране работают 1 200 мобильных групп, чтобы выявлять правонарушителей.

Ответственность за фальсификацию документов будут нести как продавцы, так и покупатели сертификатов или тестов.

По материалам Телеканал 24
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