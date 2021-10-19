Газовые долги в 100 млрд: правительство взялось за реструктуризацию

Минрегион начал вести реестр газовых компаний, участвующих в реструктуризации долгов перед «Нафтогазом», вскоре будут заключать договоры.
Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.
Речь идет о предприятиях теплоснабжения и генерации, а также предприятиях водоснабжения и водоотведения. После внесения сведений в реестр с должниками начнут заключать договоры по реструктуризации, то есть условиям погашения задолженности.
Заместитель министра развития общин и территорий Наталия Хоцяновская напомнила, что реструктуризация этих долгов является одним из условий устойчивого прохождения отопительного сезона.
«В ближайшее время будут заключены договоры реструктуризации долгов за потребленные энергоносители», — отметила она.
Напоминаем, Кабинет Министров на заседании 1 сентября принял Положение о территориальных комиссиях, которые будут проводить анализ и верификацию объема долгов предприятий на газовом рынке — они достигают 100 миллиардов грн.
Верховная Рада на заседании 14 июля одобрила законопроект № 3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, которые возникли на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ — они превышают 100 млрд грн.
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