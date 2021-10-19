Mercedes-Benz уже готовит второе поколение электрического кроссовера EQC

Компактный кроссовер, который стал первым серийным электрокаром немецкой марки, перейдет на новую платформу и сменит поколение в 2025 году.

Mercedes-Benz EQC дебютировал в начале 2019 года на выставке Consumer Electronics Show, с заявлением, что автомобиль разрабатывался с прицелом на американский рынок, где в 2020 году уже должны были стартовать продажи. Однако до сих пор EQC в США так и не появился в продаже у американских дилеров марки. Automotive News сообщает, что EQC прибудет в США только во втором поколении, не ранее 2025 года. О втором поколении модели уже даже кое-что известно.



Фото: Mercedes-Benz EQC / Autoblog

Генеральный директор Mercedes-Benz в США Димитрис Псиллакис отметил в интервью AN в мае: «Когда вы запускаете новый бренд, у вас должны быть правильные продукты. Мы не можем выйти на рынок с полуготовыми товарами».

Нынешний EQC создан на платформе обычного GLC с двигателем внутреннего сгорания. В нынешнем виде EQC использует аккумулятор емкостью 80 кВт-ч, рассчитанный на 413 километров по циклу WLTP в комплектации EQC 400 4Matic высшего уровня.



Фото: Mercedes-Benz EQC / Autoblog

По информации AN, новое поколение EQC, построенное уже на новой специализированной модульной архитектуре Mercedes для электромобилей, будет значительно лучше во всем, от запаса хода и остальных характеристик до внутреннего пространства и технологического оснащения.