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НКРЭКУ опровергла информацию о возможном росте тарифов на распределение газа

НКРЭКУ опровергла информацию о возможном росте тарифов на распределение газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опровергла заявление о повышении тарифов на распределение природного газа.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, передает детали сообщения регулятора.

«Сообщения о повышении тарифов на распределение природного газа, которые тиражируются в средствах массовой информации, не соответствуют действительности », — сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год утверждаются НКРЭКУ ежегодно, как правило — в декабре предыдущего года. Поэтому никаких решений об утверждении таких тарифов на следующий год не принималось.

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«По оперативным обобщенным расчетам, даже гипотетическая корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов», — отмечает регулятор.

Намерения отдельных операторов газораспределительных сетей (облгазов) чрезвычайно существенно повысить тарифы на распределение природного газа не означают, что такие намерения могут быть реализованы, считает регулятор.

По информации пресс-службы, в проектах расчетов, которые публикуются операторами газораспределительных сетей на своих официальных сайтах в октябре этого года, предлагается рост тарифов на распределение природного газа на 2022 год от 61% (ОАО «Кировоградгаз») до 443% (АО «Луганскгаз»). Операторы объясняют такие проекты расчетов в основном резким ростом рыночной цены природного газа.

«НКРЭКУ утверждает не желаемые тарифы и не намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы, которые отвечают интересам всех участников рынка природного газа, а главное — интересам потребителей», — сообщил регулятор.

Отмечается, что обоснованность всех проектов расчетов, предоставленных в НКРЭКУ, будет тщательно проверена. Опыт прошлых лет свидетельствует, что тарифы на распределение природного газа утверждаются в размерах, которые значительно ниже, чем предварительно рассчитанные операторами газораспределительных сетей (облгазов). Нет оснований сомневаться, что так будет и в этом году.

«Имеющиеся в СМИ сообщения о якобы росте тарифов на распределение природного газа являются ложными. Обнародованы намерения операторов газораспределительных сетей (облгазов) свидетельствуют лишь о том, что НКРЭКУ вынуждена будет особенно внимательно проанализировать их на предмет манипуляций, чтобы решение регулятора было исключительно обоснованным», — отметили в Нацкомиссии.

По материалам Finance.UA
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