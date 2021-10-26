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Район Киева вошел в рейтинг лучших районов мира (ифографика)

Район Киева вошел в рейтинг лучших районов мира (ифографика)

Центр Киева, а именно микрорайон Золотых ворот, занял 16 место в британском рейтинге 49 лучших районов мира. Составители назвали его историческим сердцем города и одновременно образцом прогрессивности.

Об этом сообщает британский Time out.

Британское издание Time out опросило более 27 тысяч жителей городов, чтобы определить лучшие районы для постоянного проживания или путешествий.

Украинская столица заняла в рейтинге 16-е место и обошла в нем Барселону, Амстердам, Париж, Прагу, Монреаль и Дубай.

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По материалам РБК
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