UkraineInvest получил 27 заявок на господдержку более чем на $2 млрд

Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) в рамках принятого закона об «инвестнянях» получил 27 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше $ 2 млрд.
Об этом сообщил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.
«По состоянию на сегодня мы получили 27 заявлений на более чем $ 2 млрд, из которых мы видим семь-восемь приоритетных проектов на общую сумму около $ 500 млн», — сказал Цивкач во время встречи с польскими инвесторами.
По его словам, проекты будут представлены до конца этого года. «Мы активно работаем над этим», — отметил он.
Ранее в UkraineInvest отмечали, что среди заинтересованных вкладчиков — представители бизнеса из Литвы, Швейцарии, Мексики, Китая, Турции, Кипра, Польши, Ирландии.
Инвестировать планируют в такие сферы:
Также ранее стало известно, что проект с максимальной суммой инвестиций, который получил UkraineInvest, достигает $ 250 млн.
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