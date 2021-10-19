0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

UkraineInvest получил 27 заявок на господдержку более чем на $2 млрд

UkraineInvest получил 27 заявок на господдержку более чем на $2 млрд

Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) в рамках принятого закона об «инвестнянях» получил 27 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше $ 2 млрд.

Об этом сообщил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

«По состоянию на сегодня мы получили 27 заявлений на более чем $ 2 млрд, из которых мы видим семь-восемь приоритетных проектов на общую сумму около $ 500 млн», — сказал Цивкач во время встречи с польскими инвесторами.

По его словам, проекты будут представлены до конца этого года. «Мы активно работаем над этим», — отметил он.

Ранее в UkraineInvest отмечали, что среди заинтересованных вкладчиков — представители бизнеса из Литвы, Швейцарии, Мексики, Китая, Турции, Кипра, Польши, Ирландии.

Инвестировать планируют в такие сферы:

  • производство и перерабатывающая промышленность — восемь проектов на общую сумму $ 281 млн;
  • агропереработка — восемь проектов на $ 508 млн;
  • логистика — пять проектов на $ 506 млн;
  • транспорт и туризм — общая сумма вложений составляет $ 56 млн.

Также ранее стало известно, что проект с максимальной суммой инвестиций, который получил UkraineInvest, достигает $ 250 млн.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.