UkraineInvest получил 27 заявок на господдержку более чем на $2 млрд

Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) в рамках принятого закона об «инвестнянях» получил 27 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше $ 2 млрд.

Об этом сообщил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

«По состоянию на сегодня мы получили 27 заявлений на более чем $ 2 млрд, из которых мы видим семь-восемь приоритетных проектов на общую сумму около $ 500 млн», — сказал Цивкач во время встречи с польскими инвесторами.

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По его словам, проекты будут представлены до конца этого года. «Мы активно работаем над этим», — отметил он.

Ранее в UkraineInvest отмечали, что среди заинтересованных вкладчиков — представители бизнеса из Литвы, Швейцарии, Мексики, Китая, Турции, Кипра, Польши, Ирландии.

Инвестировать планируют в такие сферы:

производство и перерабатывающая промышленность — восемь проектов на общую сумму $ 281 млн;

агропереработка — восемь проектов на $ 508 млн;

логистика — пять проектов на $ 506 млн;

транспорт и туризм — общая сумма вложений составляет $ 56 млн.

Также ранее стало известно, что проект с максимальной суммой инвестиций, который получил UkraineInvest, достигает $ 250 млн.