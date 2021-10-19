Сколько денег тратят курильщики на сигареты ежегодно (инфографика)

Согласно данным, опубликованным в издании The Lancet, в 2019 году число курильщиков достигло 1,14 млрд человек. Как отличается стоимость сигарет в разных странах мира и сколько денег тратят курильщики на сигареты ежегодно.

Об этом говорится в исследовании портала Picodi.com.

Как отмечается, самую высокую цену платят курильщики в Австралии. Там пачка с 20-ю сигаретами стоит 25,63 $. Такая цена является результатом осознанной политики австралийских властей, направленной на уменьшение количества курящих людей. Акциз в этой стране с 2013 по 2020 года увеличивался на 12,5% ежегодно.



Инфографика: Picodi.com

К группе стран с самыми дорогими сигаретами также относятся Новая Зеландия (24,75 $ за пачку), Ирландия (16,49 $) и Великобритания (15,66 $).

Украина в этом рейтинге занимает 19 позицию со средней стоимостью сигарет 2,26 $ за пачку. В соседней Польше пачка сигарет стоит дороже – 4,65 $ (57 место рейтинга), а в Молдове дешевле — 1,68 $ (11 место).

На другом конце рейтинга оказались Нигерия (0,97 $ за пачку) и Казахстан (1,18 $). Также дешево сигареты можно купить в Беларуси (1,60 $) и Турции (2,11 $).

Сколько денег в год тратят курильщики. По данным ученых, ежегодное количество выкуренных сигарет достигает 7,41 трлн (7 410 000 000 000) штук, что составляет 18 сигарет в день на каждого курильщика. Количество потребляемого табака варьируется от страны к стране, но для проведения исследования аналитики предположили, что среднестатистический курильщик покупает 365 пачек сигарет в год.

В Украине, выкуривая 1 пачку в день, в течение года можно потратить 823 $. Это равноценно 15% годового среднестатистического дохода после уплаты налогов в нашей стране. Подобные расходы ждут жителей Польши (16%), Молдовы, Турции и Латвии (по 15%).

Большой процент от дохода «съедает» курение на Ямайке (38%), в Индии (41%) и в Уганде (44%).



Инфографика: Picodi.com