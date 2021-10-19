Сколько денег тратят курильщики на сигареты ежегодно (инфографика)

Согласно данным, опубликованным в издании The Lancet, в 2019 году число курильщиков достигло 1,14 млрд человек. Как отличается стоимость сигарет в разных странах мира и сколько денег тратят курильщики на сигареты ежегодно.
Об этом говорится в исследовании портала Picodi.com.
Как отмечается, самую высокую цену платят курильщики в Австралии. Там пачка с 20-ю сигаретами стоит 25,63 $. Такая цена является результатом осознанной политики австралийских властей, направленной на уменьшение количества курящих людей. Акциз в этой стране с 2013 по 2020 года увеличивался на 12,5% ежегодно.
Инфографика: Picodi.com
К группе стран с самыми дорогими сигаретами также относятся Новая Зеландия (24,75 $ за пачку), Ирландия (16,49 $) и Великобритания (15,66 $).
Украина в этом рейтинге занимает 19 позицию со средней стоимостью сигарет 2,26 $ за пачку. В соседней Польше пачка сигарет стоит дороже – 4,65 $ (57 место рейтинга), а в Молдове дешевле — 1,68 $ (11 место).
На другом конце рейтинга оказались Нигерия (0,97 $ за пачку) и Казахстан (1,18 $). Также дешево сигареты можно купить в Беларуси (1,60 $) и Турции (2,11 $).
Сколько денег в год тратят курильщики. По данным ученых, ежегодное количество выкуренных сигарет достигает 7,41 трлн (7 410 000 000 000) штук, что составляет 18 сигарет в день на каждого курильщика. Количество потребляемого табака варьируется от страны к стране, но для проведения исследования аналитики предположили, что среднестатистический курильщик покупает 365 пачек сигарет в год.
В Украине, выкуривая 1 пачку в день, в течение года можно потратить 823 $. Это равноценно 15% годового среднестатистического дохода после уплаты налогов в нашей стране. Подобные расходы ждут жителей Польши (16%), Молдовы, Турции и Латвии (по 15%).
Большой процент от дохода «съедает» курение на Ямайке (38%), в Индии (41%) и в Уганде (44%).
Инфографика: Picodi.com
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителей предлагают лишать водительского удостоверения за превышение скорости3 ч. назад - 705 8
Облгазы предлагают увеличить тарифы на распределение газа в 4 раза10 ч. назад - 1933 7
Для полицейских разработали значки о вакцинации: что они будут означать8 ч. назад - 914 5
Нацбанк планирует запустить в Украине систему мгновенных платежей8 ч. назад - 979 5
Не планируем вводить полный локдаун и останавливать экономику — Шмыгаль20.10.2021, 16:16 - 438 2
Цены на газ для украинцев отличаются в разы: кому придется платить 31 грн за каждый кубВчера, 21:02 - 2884
Облгазы предлагают увеличить тарифы на распределение газа в 4 раза10 ч. назад - 1933 7
Более 100 тыс. гривен: Киевский центр занятости назвал самые высокооплачиваемые вакансииВчера, 19:19 - 1777
Стало известно, когда в Украине пересмотрят тарифы на электричество9 ч. назад - 1533
Нефть снова на семилетних максимумах после заявлений Саудовской Аравии13 ч. назад - 1487
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)9 ч. назад - 149
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 595
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3763 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1108 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2888 1