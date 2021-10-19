По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (55,467 млн грн и 39,288 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 39), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,43-26,44 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 94,755 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,7777 – 79 797
26,4800 – 100 000
26,4600 – 20 000
26,4500 – 10 000
26,4500 – 50 000
26,4400 – 120 000
26,4400 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,7777 – 79 797
26,4300 – 10 000
26,4400 – 10 000
26,4400 – 10 000
26,4400 – 20 000
26,4500 – 10 000
26,4500 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4445 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,4735 грн
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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