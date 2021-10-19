Фонд гарантирования продает право требования по кредиту с 11 заправками в залоге

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 10 ноября выставит на продажу право требования по кредиту, принадлежащему АО «Мисто Банк», в залоге которого 11 газовых заправок.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«10 ноября 2021 года Фонд гарантирования вкладов повторно выставит на продажу право требования по кредиту юридического лица, принадлежащего АО „Мисто Банк“, находящегося в ликвидации», — говорится в сообщении.

Сумма задолженности по кредиту составляет 38,5 млн грн. Среди обеспечения — 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, земельные участки, а также оборудование, автомобиль и корпоративные права. Начальная цена лота — 38,5 млн грн.

Торги состоятся в системе Prozorro. Продажа по голландской модели аукциона, с пошаговым снижением начальной цены. Ранее актив уже выставлялся на продажу на английских и голландских аукционах, но не нашел покупателя.

Для участия в торгах нужно предварительно зарегистрироваться на одной из официальных торговых площадок, авторизованных в системе Prozоrro. Победителем аукциона станет участник, предложивший самую высокую цену за лот. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщика и поручителя по кредиту.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 11 ноября 2021 года выставит на повторные торги кредиты АО «Місто Банк» с производственными мощностями в залоге. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«11 ноября Фонд гарантирования вкладов повторно выставит на продажу находящийся в ликвидации актив АО „Місто Банк“ — права требования по кредитному договору с юридическим лицом, в залоге по которому выступает целостный имущественный комплекс завода продтоваров», — говорится в сообщении.

Объект расположен в пгт Воловец Закарпатской области. Он включает в себя целостный имущественный комплекс завода продтоваров общей площадью 4423 кв. м и земельный участок площадью 1,4485 га, а также оборудование — камеры для заморозки и хранения.

Право банка как ипотекодержателя на земельный участок и целостный имущественный комплекс было безосновательно прекращено без ведома и воли банка, в связи с чем возбуждено уголовное производство.

Начальная цена лота — 11,2 млн. грн.