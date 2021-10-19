Чиновники КГГА украли 12 млн гривен, выделенных на цифровую трансформацию - СБУ

Чиновников департамента коммунальной собственности КГГА уличили в хищении бюджетных средств.
Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в Службе безопасности Украины.
Там заявили, что в результате реализации коррупционной схемы злоумышленники украли 12 млн гривен, которые были выделены на оцифровку технической документации объектов недвижимого имущества.
Фото: СБУ
«Схема заключалась в махинациях по тендерным процедурам. Во-первых, чиновники отдали победу в тендере на 40 млн гривен без какого-либо конкурса. Во-вторых, фигуранты производства составляли смету услуг с заведомо завышенными показателями», — рассказали в СБУ.
Фото: СБУ
Легализация украденных чиновниками денег проходила через конвертационный центр, который отмывал средства и переводил их на банковские счета фиктивных предприятий.
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