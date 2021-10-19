В Украине планируют создать центр защиты энергетической инфраструктуры от кибератак

Под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности, во время которого участники рассмотрели вопросы создания отраслевого центра кибербезопасности топливно-энергетического комплекса, реализация которого возложена на Министерство энергетики.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
«Мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией, кибератаки на нашу критическую энергетическую инфраструктуру – один из ее методов», – цитирует Данилова пресс-служба. Он также добавил, что меры по обеспечению кибербезопасности отечественного топливно-энергетического комплекса актуальны в контексте плана присоединения Украины к европейской энергетической сети.
Во время заседания участники одобрили проект Плана реализации Стратегии кибербезопасности Украины, утвержденной указом Президента от 26 августа 2021 года № 447, который будет направлен на рассмотрение СНБО.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк подчеркнул, что План реализации Стратегии, разработанный НКЦК, является основой для ежегодного планирования субъектами обеспечения кибербезопасности соответствующих мероприятий. «План целесообразный и учитывает задачи и способности всех ключевых субъектов обеспечения кибербезопасности», – сказал он.
Участники заседания одобрили протокол обмена информацией о киберинцидентах (TLP-протокол) и их классификации (таксономии), которые разработала Государственная служба специальной связи и защиты информации.
В пресс-службе также сообщили, что участники обсудили вопросы по созданию в Украине кибервойск и необходимости разработки в ближайшее время соответствующего законопроекта.
12 октября руководитель службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности аппарата СНБО Наталья Ткачук во время круглого стола в Укринформе на тему “Обсуждение вопросов киберобороны государства и перспективы создания кибервойск” заявила, что асимметричный отпор стране-агрессору могут дать кибервойска, которые необходимо было создать еще в начале гибридной агрессии.
Она считает главной проблемой для создания кибервойск отсутствие кадров и высказалась за создание кадрового резерва из числа молодых и талантливых айтишников.
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