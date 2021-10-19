Правильная карта с бонусом 1000 грн — Кредобанк выпустил карту для любых выплат

По статистике, сегодня в Украине примерно 9 из 10 банковских транзакций осуществляются в безналичной форме, в первую очередь — с помощью платежных карт. А по бесконтактной оплате с помощью смартфонов, только за первый квартал 2021 года украинцы провели транзакций на 119,0 млрд грн.

Однако далеко не все потребители довольны своими банковскими картами. Одних не устраивает высокая стоимость обслуживания, другие жалуются на недостаточный функционал.

Недавно на украинском рынке появилась новая дебетовая карта, способная закрыть большинство потребительских запросов — Правильная карта от Кредобанка.

Кому будет интересна Правильная карта?

Новая карточная программа, которую разработал Кредобанк, подойдет всем, кому нужна простая, удобная в работе и бесплатная в обслуживании платежная карта.

Правильная карта — хороший выбор для тех, кому приходится работать не только с украинскими гривнами, но и с долларами, евро или польскими злотыми.

Путешествия за рубеж, обменные операции, переводы, оплата коммунальных платежей, онлайн-покупки, бесконтактные платежи — во всех этих случаях Правильная карта будет одним из самых выгодных решений. Ее можно использовать как зарплатную карту, а также для получения стипендии, пенсии и различных социальных выплат.

Очевидные преимущества Правильной карты

1. Оформление и выдача платежных карт осуществляются бесплатно. Можно заказать Правильную карту предпочтительной международной платежной системы — VISA или MasterCard.

2. Кредобанк не взимает платы за обслуживание карты. Никаких условий и ограничений нет, даже если пользоваться ею пару раз в год.

3. Пополнение и снятие денег в любых банкоматах Украины до 100 000 грн в месяц (50 000 грн в банкоматах, 50 000 грн в кассах Кредобанка) осуществляются бесплатно.

4. В пакете «Правильная карта» Кредобанк предоставляет каждому клиенту 5 счетов: один гривневый, три валютных и один сберегательный (под 6% годовых на остаток средств. Вместе с основной гривневой картой клиенту бесплатно предоставляется одна валютная карта. Получатель сам выбирает вид валюты — доллары, евро, злотые. Если пользователю нужны все три валютные карты, две можно заказать дополнительно (срок изготовления — до 10 дней, стоимость одной дополнительной карты — 100 грн).

5. Используя Правильную карту, можно свободно получать и отправлять денежные переводы, а также конвертировать валюту через онлайн-банкинг без комиссий и по более выгодному курсу, чем в отделениях банка.

6. Правильная — это карта иностранного банка в Украине, которую можно использовать для расчетов за рубежом. Те, кому приходится часто бывать в Польше, могут бесплатно пользоваться местными банкоматами PKO Bank Polski.

7. Правильная карта с чипом поддерживает технологию PayPass или Visa payWave. С их помощью можно проводить бесконтактные платежи — просто подключайтесь к Google или Apple Pay.

8. При оформлении Правильной карты автоматически открывается сберегательный счет. Это значит, что на остаток суммы будут ежемесячно насчитываться проценты — 6% годовых.

9. Отличительная особенность Правильной карты — вертикальный дизайн. Такое решение упрощает ее использование, поскольку не нужно каждый раз думать, какой стороной вставлять карту в банкомат или прикладывать к терминалу.

10. За активное пользование картой Кредобанк выплатит каждому клиенту бонус в размере 1000 грн. Чтобы их получить, нужно ежемесячно пополнять счет на сумму от 6000 грн и осуществлять платежи на сумму от 3000 грн. При этом за пополнение карты сойдет и получение зарплаты, стипендии или пенсии. Первые бонусные 500 грн начисляются через три месяца пользования, вторые 500 грн — еще через три месяца.

Люди, планирующие заказать дебетовую карту «Правильная», часто спрашивают, предусмотрен ли в этой программе кредитный лимит?

Кредобанк предоставляет кредит через три месяца после начала пользования Правильной картой — каждый клиент получит персональное предложение.

Как оформить дебетовую Правильную карту?

Самый простой и быстрый способ — заказать платежную карту онлайн на сайте банка.

Клиенту предлагается заполнить электронную заявку, в которой нужно указать ФИО и номер телефона.

После отправки запроса незамедлительно перезвонит менеджер. Сотрудник банка согласует вопросы, касающиеся самой карточки, а также удобного времени и места ее получения.

Чтобы забрать карту, нужно прийти в любое согласованное отделение с паспортом и идентификационным кодом, а если данные документы загружены в Дію — достаточно взять с собой только смартфон. Выдача Правильной карты может быть произведена в день подачи заявки.