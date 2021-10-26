Как менялась стоимость строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве

Стоимость Подольско-Воскресенского моста в Киеве, который строят уже несколько десятилетий и планируют открыть к концу 2021 года, возросла до почти 20 млрд гривен. В КГГА сообщили, что это связано с изменением строительных норм и тем, что будет сделан еще один съезд и заезд на мост с Троещины.

«Слово и Дело» отследило, как менялась стоимость строительства моста с 1993 года.

Подольско-Воскресенский мост внесли в генеральный план Киева еще во времена СССР – в 1986 году. Через два года было разработано технико-экономическое обоснование строительства, а непосредственно работы стартовали в 1993 году. На тот момент проект оценивался в 40 млрд 701 млн купоно-карбованцев. Построить мост планировали к 2002 году, но уже в 1997-м работы прекратили из-за тяжелого финансового положения столицы.

В 2002 году мост снова внесли в генплан Киева, из местного и госбюджета выделили 4 млн грн на строительство, все деньги были освоены. В 2003 году на строительство выделили еще 2,6 млн грн, освоили только миллион.

В 2004 году КГГА утвердила проект строительства Подольско-Воскресенского моста. Стоимость проекта на тот момент составляла 5 млрд 66,1 млн грн. В 2004-2011 годах из государственного и местных бюджетов финансировалось строительство моста, больше всего денег было выделено в 2007-м – 633,9 млн грн, освоили 477,7 млн.

Стоимость строительства возросла в 2012 году, когда киевская администрация переутвердила смету – до 7 млрд 628,1 млн грн. В 2016 году был утвержден проект строительства и стоимость его снова выросла – до 11 млрд 251,2 млн грн. Новый проект предусматривал 6 полос движения транспорта и две колеи для метрополитена.

В целом 2002-2018 годах на строительство выделили 5,7 млрд грн, а освоили – 4,5 млрд. По состоянию на первое полугодие 2020 года сумма выделенных на проект средств возросла до 9,8 млрд грн.

По состоянию на начало этого года Подольско-Воскресенский мост был готов на 82%, до конца года местные власти планируют пустить по нему движение автомобилей. Недавно КГГА в очередной раз переутвердила проект строительства и повысила его стоимость до 19 млрд 921,6 млн грн.



Инфографика: «Слово и дело»

«Что касается стоимости объекта, есть ряд причин для подорожания. Проект делали более 5 лет назад. Сейчас его откорректировали с учетом потребностей постоянного роста количества жителей Левого берега, в частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост с жилого массива Троещина, имею в виду на ул. Бальзака. Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии. Во-вторых, за это время вступили в силу новые государственные нормативы строительства (ГСН и ГСТУ), повышающие требования к строительству, а значит, конечную стоимость моста», – рассказал в интервью lb.ua заместитель председателя КГГА Александр Густелев.