Более 100 тыс. гривен: Киевский центр занятости назвал самые высокооплачиваемые вакансии

Средний размер зарплаты в вакансиях, которые предлагает столичная служба занятости, по состоянию на 1 октября составил 10,4 тыс. грн. При этом средняя зарплаты по Киеву в августе 2021 года достигла 20,4 тыс. грн.

Как пишет РБК, труд отдельных категорий работников оплачивается гораздо выше среднего уровня.

Где платят самые высокие зарплаты:

больше всего платят в сфере ІТ-технологий. Зарплаты в вакансиях для этой категории работников стартуют от 40 тысяч гривен.

Здесь есть и вакансия с самой высокой зарплатой – специалисту по разработке компьютерных программ предлагают 110 тысяч гривен в месяц.

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У специалистов по разработке и тестированию программного обеспечения среднемесячная зарплата – около 72 тыс. грн. Инженерам по программному обеспечению компьютеров обещают 58 тыс. грн, аналитикам компьютерных систем – 54 тыс. грн, инженерам компьютерных систем – 48 тыс. грн, аналитикам консолидированной информации – 47 тыс. грн.

Больше всего вакансий в этой сфере – для инженеров-программистов: средняя зарплата составляет 45,5 тыс. грн.

вторую группу высокооплачиваемых вакансий составляют менеджеры разных направлений. Приглашают на работу должностных лиц с зарплатой 34,5 – 36,5 тыс. грн, менеджера по маркетингу – 25 тыс. грн, аналитика (банковская деятельность) – 25 тыс. грн и аналитика – 24 тыс. грн

третья категория в топе вакансий по уровню оплаты труда, самая многочисленная – представители рабочих профессий. Столичные работодатели ищут рихтовщиков кузовов на зарплату в среднем 40,5 тыс. грн, сварщиков – 32,5 тыс. грн, электромонтажников – 24 тыс. грн, газорезчиков – 23,5 тыс. грн, арматурщиков – 23,5 тыс. грн, монтажников – 22,5 тыс. грн, бетонщиков – 22 тыс. грн.

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