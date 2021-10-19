Более 100 тыс. гривен: Киевский центр занятости назвал самые высокооплачиваемые вакансии

Средний размер зарплаты в вакансиях, которые предлагает столичная служба занятости, по состоянию на 1 октября составил 10,4 тыс. грн. При этом средняя зарплаты по Киеву в августе 2021 года достигла 20,4 тыс. грн.
Как пишет РБК, труд отдельных категорий работников оплачивается гораздо выше среднего уровня.
Где платят самые высокие зарплаты:
Здесь есть и вакансия с самой высокой зарплатой – специалисту по разработке компьютерных программ предлагают 110 тысяч гривен в месяц.
У специалистов по разработке и тестированию программного обеспечения среднемесячная зарплата – около 72 тыс. грн. Инженерам по программному обеспечению компьютеров обещают 58 тыс. грн, аналитикам компьютерных систем – 54 тыс. грн, инженерам компьютерных систем – 48 тыс. грн, аналитикам консолидированной информации – 47 тыс. грн.
Больше всего вакансий в этой сфере – для инженеров-программистов: средняя зарплата составляет 45,5 тыс. грн.
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